Diputados: el oficialismo busca aprobar el Presupuesto a cara o cruz

Apenas el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, reconoció que el oficialismo no tiene los votos necesarios para aprobar el Presupuesto 2022, sinceró los términos de una negociación que, desde entonces, tomó otro curso y ahora está concentrada en definir los términos de una sesión especial que comenzará con más dudas que certezas. Comenzó a 13 de este jueves, luego de una reunión de labor parlamentaria donde los jefes de bloque acordaron iniciarla para realizar nueve juras pendientes y avanzar con cuestiones de privilegio y apartamientos del reglamento. Luego de tres horas de debate, a las 16.30 decidieron pasar a un cuarto intermedio de una hora para ampliar el intercambio con el interbloque de Juntos por el Cambio, que exige una semana más de tiempo para analizar el plan de cuentas nacionales.

Ante las consultas de Letra P, en el oficialismo detallaron que existe una negociación y que el resultado del cuarto intermedio puede definir la postergación del tratamiento hasta la semana que viene o la continuación de la hoja de ruta prevista, aunque ninguna fuente consultada pudo asegurar que sumaron los votos suficientes para aprobarlo.

“Estamos dispuestos a ir a un cuarto intermedio, que nos tomemos todo el tiempo necesario, si el Gobierno quiere rever lo imprescindible. Intentemos buscar cómo acercamos posiciones para que la ley de Presupuesto salga. Por eso le quiero decir al presidente de la Cámara que llame a un cuarto intermedio, analicemos con los jefes de bloques si se aceptan las revisiones que propuso la oposición. No tener Presupuesto no puede ser una herramienta política para que el oficialismo se victimice, sin ley de Presupuesto no hay nación posible”, dijo el titular del interbloque de Juntos por el Cambio, Mario Negri, para poner a votación la propuesta del cuarto intermedio que fue aprobada pocos minutos después.

La confesión de Massa fue posterior a la convocatoria formal de una sesión especial para este jueves a las 12. Mientras Massa reconocía la debilidad que tiene en el recinto, el oficialismo obtuvo en la Comisión de Presupuesto las firmas necesarias para firmar el dictamen que quiere tratar hoy. En medio de esa tensión comenzó la reunión de labor parlamentaria de este mediodía, donde JxC garantizó el cuórum para sesionar pero reafirmó la necesidad de contar con más tiempo. Negri había anticipado el pedido. "El Gobierno es consciente de que no hay consenso y que se debe buscar acuerdos. Les propuse que se inicie la sesión, juren los nuevos diputados y que se pase a un cuarto intermedio para que se pueda revisar de punta a punta el proyecto de ley. Veremos qué actitud toma el oficialismo. Creemos que nuestra propuesta es la más sensata. No se puede atropellar para sacar una ley tan importante", dijo el diputado cordobés luego de la reunión. La incorporación de modificaciones que sumaron al presupuesto unos 180 mil millones adicionales este miércoles es uno de los puntos centrales que sustentan el pedido opositor.

En el oficialismo no aportaron precisiones sobre la respuesta que le darán al pedido de Negri, pero aseguraron que el objetivo es lograr que el presupuesto cuente con el mayor respaldo posible. Al cierre de esta nota, los negociadores del FdT estarían buscando saber cuáles son los puntos concretos de los reclamos de JxC y también del Interbloque Federal, que también había reclamado, al menos, una semana más de tiempo para analizar el texto.

Otras fuentes hablan de negociaciones en marcha del oficialismo con los gobernadores radicales Gerardo Morales (Jujuy) y Gustavo Valdés (Corrientes) ante la posibilidad de que los diputados y las diputadas que les responden se abstengan o voten a favor determinados artículos. El año pasado Morales cerró una negociación similar con Massa y en esta oportunidad la definición de las partidas presupuestarias para esa provincia reabrieron ese surco, sin embargo este jueves Morales aseguró que respaldará la decisión del bloque. No le queda otra chance: este viernes hay elecciones en el Comité Nacional de la UCR y se postula para presidirlo.