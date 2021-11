Vidal, sprint final de Norte a Sur con las 120 bancas como mantra

María Eugenia Vidal comenzó en el atardecer de este martes en el barrio de Palermo la penúltima semana de campaña antes de las elecciones del 14 de noviembre. La exgobernadora bonaerense concluirá la carrera el próximo miércoles. Hasta entonces, según apuntaron en su equipo de campaña, mantendrá recorridas y encuentros con vecinos en las 15 comunas porteñas. El cierre, arriesgan en el PRO, se concretará en el sur capitalino como una señal para el electorado más postergado de la Ciudad y uno de los más reactivos al macrismo.

El arranque se ese periplo lo hizo en el predio ferial de la Sociedad Rural, con la misma estética 360° que la primera candidata a diputada nacional utilizó a principios de septiembre para cerrar el despliegue previo a las primarias, donde midió su precandidatura a diputada nacional con Ricardo López Murphy, de Republicanos Unidos, y Adolfo Rubinstein, de Adelante Ciudad. un espacio radical que quedó afuera. Esta vez, Vidal se mostró acompañada por ambos, junto a quienes integran los principales lugares de la lista pero también con todos los socios de la coalición porteña que lidera el alcalde Horacio Rodríguez Larreta.

Entre las sillas dispuestas alrededor del escenario circular, el jefe de Gobierno se sentó flanqueado por Vidal y por el senador nacional Martín Lousteau. Fiel a los mensajes simbólicos, el orden no fue elegido al azar. Rodríguez Larreta se sentó rodeado por las dos personas que pueden disputar su sucesión en 2023. El senador radical, que lidera la conducción del comité porteño y respalda la candidatura del economista ultraliberal Martín Tetaz, no dijo una palabra, pero su presencia será creciente en los próximos días. En el PRO aseguran que también harán su aporte los radicales de Adelante Ciudad, con Rubinstein y el actor Luis Brandoni a la cabeza. Si bien no hubo precisiones sobre la presencia de ambos en el despliegue de los próximos días, es la primera vez que ambos aparecen vinculados a Vidal desde la derrota que sufrieron en las primarias del 12 de septiembre.

Rodríguez Larreta tampoco dijo nada al público. Al igual que Lousteau y el titular de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, escuchó las alocuciones en silencio. Vidal protagonizó la escena con un discurso que, como contó Letra P, combinó el relanzamiento de la plataforma de propuestas y una arenga opositora concentrada en sumar votos para "llegar a los 120 diputados", es decir, para quedar a diez bancas de conseguir el cuórum propio en la Cámara baja.

"Esta elección es decisiva, no es una elección más. Necesitamos una oposición fuerte para un gobierno que te atropella. Vienen años muy difíciles donde no hay lugar para show, ni para circo, ni para ninguna candidatura testimonial", sentenció la candidata. "Hace falta gente con experiencia, que pueda construir otro futuro. Juntos por el Cambio representa un freno al kirchnerismo, por eso busca un nuevo futuro", lanzó en un libreto discursivo que se repetirá en buena parte del recorrido que prepara su equipo.

"Yo sé que te da miedo y preocupación lo que va a pasar el 15, eso depende de tu voto, cada voto define lo que va a pasar el 15. El 14 tenés la oportunidad de ponerle un limite, de limitar el daño, de ponerles un freno y hacerlos repensar. Si no escuchan, no repiensan y no frenan, vas a encontrar una oposición sensata que te representa en el Congreso", afirmó Vidal y apuntó a los que no fueron a votar. "Faltan muy poquitos días, el domingo 14 vayamos a votar, no te quedes al costado del camino, no te quedes sin elegir", arengó.

Con esa línea discursiva Vidal buscará mostrarse rodeada por las ocho figuras que le siguen en la lista. Con la idea de llegar a 120 escaños en Diputados, apunta a empujar a Sandra Pitta, de Republicanos Unidos, que está en el puesto nueve y hasta ahora, según las proyecciones del laboratorio electoral larretista, no entra. La agenda será hipersegmentada para los próximos y en cada instancia estará el resto de los candidatos y las candidatas como portavoces de distintas iniciativas de la lista de 40 propuestas.

El evento fue abierto por el primer candidato a legislador porteño, Emmanuel Ferrario, y luego hablaron López Murphy, Oliveto y Tetaz ante un auditorio que estuvo sentado y llenó uno de los pabellones techados del predio ferial.