Votó Lewandowski: "En dos meses nada puede cambiar del día a la noche"

El candidato a senador nacional por Santa Fe del Frente de Todos, Marcelo Lewandowski, votó este domingo en horas del mediodía en Rosario y resaltó el buen ritmo que lleva la jornada electoral hasta el momento. “Siempre señalamos lo que estábamos haciendo, lo que veníamos trabajando. Siempre apuntamos a este día”, señaló. Al respecto, aseguró que intentaron demostrar la recuperación económica que hubo en la provincia. “Ojalá lo haya percibido mejor la gente”, deseó.

Sin embargo, se mostró cauto y aseguró: “De cualquiera manera en dos meses nada puede cambiar del día a la noche, pero vamos por un sendero que intentamos transmitirle a todos los santafesinos”.

El candidato del gobernador Omar Perotti volvió a insistir con que “hay en pugna dos modelos: uno es productivo y otro que no es ese, que no apunta a ese camino”. “Yo quiero debatir políticas, no nombres de quién las interpreta”, sentenció.

“Profundizamos y corregimos algunas cuestiones, pero nuestra idea es esta: ayudar a quienes lo necesitan, acompañar a los empresarios, no detenemos la marcha. Ojalá todos lo puedan interpretar. Mañana a seguir de la misma manera”, concluyó.