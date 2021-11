La Izquierda cerró campaña en Santa Fe apuntando a los "descontentos"

El Frente de Izquierda-Unidad cerró la campaña en Santa Fe con una caminata por la icónica Peatonal Córdoba del centro de la ciudad de Rosario. Allí estuvieron presentes Irene Gamboa, candidata a senadora, y Carla Deiana, Octavio Crivaro y Jimena Sosa, candidatos a la Cámara de Diputados, quienes trazaron como objetivos para las elecciones de este domingo "crecer, consolidarse como tercera fuerza y pelear por una gran bancada de izquierda en el Congreso".

La Izquierda apuntó la campaña a "convencer a aquellos que expresaron su descontento no yendo a votar", y posicionarse como "la única alternativa nacional de lucha frente al ajuste de los gobiernos y el FMI".

“Estamos terminando una intensa campaña a pulmón, enfrentando a partidos que hacen una campaña vaciada de contenido, porque tanto el oficialismo como Juntos por el Cambio impulsan el ajuste, eligen al FMI por sobre nuestros salarios, las jubilaciones y los derechos de los trabajadores", señaló Gamboa. "Somos los únicos que nos plantamos por izquierda a ese consenso ajustador. Hoy junto a Nicolás del Caño, Myriam Bregman, Alejandro Vilca y todos nuestros candidatos y candidatas en todo el país peleamos para obtener nuevas bancas y fortalecer a la izquierda con una gran bancada en el Congreso, que fortalezca la pelea de los trabajadores, las mujeres y la juventud en las calle", sumó

Por su parte, Crivaro se refirió al descontento que se expresó el 12 de septiembre: “Sabemos que muchos y muchas expresaron su bronca con el gobierno y con los ajustadores de Cambiemos no yendo a votar. Nos lo dicen todos los días en la calle. Queremos dirigirnos a ellos y decir claramente que la única forma de castigar a esos partidos es votando a la izquierda, que es la única fuerza nacional que los enfrenta, siendo parte de cada una de las peleas de los trabajadores, las trabajadoras, las mujeres y la juventud".

"Quedarse en la casa masticando bronca no es una opción: necesitamos dar fuerza a una izquierda que se planta, que no transa con los partidos de los poderosos. Una gran bancada de diputados de izquierda en el Congreso no da lo mismo: fortalece la lucha que dan los de abajo todos los días. Consolidarnos tercera fuerza nacional mostraría que crece una oposición que se planta en las calles, que apoya cada lucha, como hacemos desde la izquierda. Por eso llevamos la campaña a las barriadas que se organizan, a las familias que luchan por tierra y a todos y todas las que hicieron propia la campaña por las 6 horas como forma de enfrentar la reforma laboral y la desocupación”, cerró.