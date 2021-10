“Buscamos fortalecer la vocación de poder”

Érica Revilla es la única intendenta de Juntos, la única mujer que encabeza una lista seccional en el espacio y vicepresidenta del comité provincia de la Unión Cívica Radical (UCR). En las PASO, superó a su oponente interna del PRO Yamila Alonso y si los resultados se repitieran en las generales de noviembre, tomará licencia en su cargo en General Arenales para jurar el 10 de diciembre como senadora provincial en representación de la Cuarta sección de Buenos Aires.

En diálogo con Letra P, la jefa comunal sostuvo que el triunfo del radicalismo en el noroeste bonaerense no la sorprendió y que camino a noviembre “aunarán esfuerzos con los espacios de Juntos” para sostener el caudal de votos. Desde su rol partidario, indicó que junto al marplatense Maximiliano Abad -presidente de la UCR- busca “fortalecer la vocación de poder” para llegar con candidatos a gobernador y presidente propios a las elecciones de 2023.

La dirigencia radical de la Cuarta tiene un mojón sobresaliente en la agenda: un encuentro en la ciudad de Leandro N. Alem el sábado 16 de octubre. Al culminar, los boinablancas se mudarán a General Arenales para participar de una reunión seccional de todos los candidatos y candidatas de Juntos, cónclave que la tendrá a Revilla como anfitriona.

-¿La sorprendió el triunfo radical en la Cuarta?

-No. Trabajamos hace mucho tiempo y lo venimos palpitando. Hay un trabajo de cercanía con la gente y uno va viendo el acompañamiento, la aceptación en el recorrido por la sección.

-¿Cómo trabajan la transferencia de los votos del radicalismo a la lista unificada que encabeza Santilli?

-Ya formamos la mesa y trabajamos en conjunto. El verdadero ejercicio de las PASO es darle la posibilidad de competir a todos, dar opciones a la gente y cuando se fusiona la lista que quede la mejor propuesta. La idea es trabajar en conjunto.

-¿Cuál es la estrategia para sostener el caudal de votos y ganar las generales en la sección?

-Trabajar en cada uno de los municipios, visitar a todos, escuchar a los vecinos, que es un ejercicio que hicimos antes de las PASO. Además, aunar esfuerzos con los espacios de Juntos.

-¿El radicalismo logró la centralidad que pretendía en la coalición?

-Es un proceso. Con la convención de Gualeguaychú, en 2015, empezamos a tener musculo y ejercitar nuestra vocación de poder. A partir de ahí tuvimos más intendentes, más legisladores provinciales y nacionales; comenzamos a reconstruir el partido. Y ahora nos tocó con Abad estar al frente de la nueva conducción del partido y la idea es fortalecer la vocación de poder, trabajar activamente y sumar a todos aquellos que crean en las ideas de la UCR.

-¿La interna fue una antesala de lo que podría pasar en 2023 con las candidaturas a gobernador y presidente?

-Trabajamos para brindar los mejores candidatos y que esté nuestra opción para que la ciudadanía tenga opciones para elegir el mejor proyecto.

-¿En la pelea por el poder, siente desventajas o dificultades por el hecho de ser mujer?

-Siempre trabajamos en unidad y hoy buscamos que más mujeres se involucren y se animen a participar en política y visibilizar los lugares donde somos invisibles. Si bien me tocó ser la primera intendenta de General Arenales, la construcción no es en soledad, sino con un equipo. Desde el cargo de vicepresidenta buscamos con la gestión trabajar por la militancia, por la dirigencia y por la construcción de liderazgo. La posibilidad de ser candidata a senadora me da una visibilidad en la sección para trabajar y representar a toda la Cuarta.