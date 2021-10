La dictadura del optimismo (oficialista) en San Martín

El Frente de Todos (FdT) perdió ante Juntos la elección en San Martín, comandado por el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, por cuatro puntos. Sin embargo, desde el distrito manifiestan que no están preocupados por la composición del Concejo Deliberante local y que confían en dar vuelta la elección, pese a estar ubicados en el primer cordón electoral donde el electorado está muy influenciado por la agenda nacional. La estrategia está puesta en el cara a cara para buscar al votante más permeable al Frente de Todos que no fue a votar en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO); recuperar el voto “enojo” a Juntos de aquellos que ven con buenos ojos la gestión, primero de Katopodis, pero también del actual intendente interino, Fernando Moreira; e incentivar a la militancia.

San Martín está entre el puñado de distritos del conurbano bonaerense en los que, gobernados por el peronismo, el Frente de Todos perdió la elección el pasado 12 de septiembre. Juntos obtuvo el 39% de los votos, frente al 35% del oficialismo.

Si ese resultado se mantiene en la elección general, el FdT perdería dos concejales. Hoy el oficialismo tiene catorce concejales y concejalas que le responden y la oposición diez. Si bien en 2017 Unidad Ciudadana perdió, el peronismo obtuvo cuatro lugares por ese espacio, dos por el Frente Renovador y uno por el PJ, hoy todos enrolados en el oficialismo, por lo que son siete las bancas que pone en juego. Juntos, por su parte, renueva cinco bancas. Con el resultado de las PASO la relación se revertiría ingresando siete concejales por la oposición y cinco por el FdT.

Sin embargo, en San Martín aseguran que no les preocupa el manejo del Concejo Deliberante, que de darse esos guarismos, quedaría en un empate de fuerzas. “En el Concejo Deliberante hay muchas alianzas posibles y tampoco la oposición tendría mayoría no es algo que nos preocupe” afirma un colaborador cercano a Katopodis en diálogo con Letra P. Aunque hay también quienes ponen algún reparo: “Cuando tenes la mayoría, el Concejo Deliberante es intrascendente, pero cuando no, se empieza a complicar, pese a las alianzas y las diferencias entre ellos si todos se alinean en la oposición podemos tener trabas” sostiene alguien que se sienta en la mesa chica local.

Para el equipo de campaña del distrito del norte del conurbano la clave de la elección está en profundizar el cara a cara con los vecinos y vecinas del distrito. “Nosotros ya tenemos una tradición y lo aplicamos con todas las políticas de gestión de tener mucha territorialidad, visitar vecinos y eso lo estamos profundizando” explica un funcionario.

Como en la mayoría de los distritos del conurbano, hay un trabajo específico en aquellos barrios populares donde el votante es más permeable al peronismo y hubo bajos niveles de participación en las PASO. “Esa es la prioridad número uno” explican. Aunque también creen que hay un voto para ir a buscar de personas enojadas con la coyuntura nacional pero que valoran la gestión local, pero que no encontraron en la campaña hacia las PASO una interlocución y que eso ahora se está aceitando. Finalmente, buscan incentivar la militancia, que tras la derrota, creen, puede verse desmotivada.

Desde el distrito explican las complejidades a la hora de la elección. Subrayan que San Martín está situado en el primer cordón del conurbano, pegado a la General Paz y rodeado de municipios gobernador por la oposición. “Acá no es poner a traccionar al aparato, no funciona así, hay que hablar, contar, convencer y explicar por qué” detalla un dirigente local. E insiste: “Acá las elecciones nunca son fáciles para el peronismo”.

Para poder ganar la elección el desafío es, además, correrse de la nacionalización de la campaña, que entra con fuerza vía medios de comunicación y el contacto estrecho con la Ciudad de Buenos Aires. Es por eso que en la campaña local buscan revalorizar la gestión municipal, que según afirman desde el gobierno local, tiene mucha aceptación en obras públicas, cultura, y manejo del espacio público, entre otros.

En este tramo de la campaña dirigentes del distrito consultados por este medio coincidieron en que la dinamización de la campaña, que tiene como primera candidata a Nancy Capelloni, secretaria para la Integración Educativa, Cultural y Deportivo del municipio y esposa de katopodis, dará mayor volumen y se podrá llegar más, a tanto a quienes no fueron a votar como los enojados con el gobierno. “La clave estar en explicar la situación, en diferenciar los dos modelos que se representan, recordar y contar como impactó el gobierno de Mauricio Macri en San Martín, un distrito industrial, y eso nos va a hacer mejorar el resultado” explica un miembro de la mesa de campaña.

La estrategia optimista desplegada en San Martín se diferencia de otras, como la relatada por Letra P en Morón, gobernado por Lucas Ghi, donde hay un reconocimiento de que no será posible revertir el resultado y el objetivo principal es sumar un punto para no perder el control del Concejo Deliberante local.