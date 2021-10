Se picó: cruce entre Javkin y candidata PRO calienta la campaña en Rosario

Un inesperado cruce entre el intendente de Rosario Pablo Javkin y la concejala de Juntos por el Cambio Anita Martínez, quien aspira a renovar su banca, calienta la anodina campaña en la ciudad cuna de la bandera. La referente del PRO acusó al jefe comunal de utilizar políticamente un hecho violento en el que estuvo involucrado su hijo. El mandatario le respondió directamente y hubo fuego cruzado en Twitter y promesas de llevar la disputa al terreno judicial.

La noticia de que un hijo y el marido de Martínez protagonizaron una golpiza a un menor en la puerta del Instituto Colegio Integral del coqueto barrio rosarino de Fisherton comenzó a correr como reguero de pólvora y la concejala macrista quedó en el ojo de la tormenta. Lejos de retroceder, acusó al espacio político de Javkin de utilizar “un incidente que tiene que ver con menores" en la campaña.

Martínez señaló a Javkin como responsable de la viralización del violento hecho porque la madre de la víctima, Gabriela Giménez, es candidata a concejala en la vecina ciudad de Granadero Baigorria por el Frente Progresista y pertenece a las filas del partido Creo, del intendente rosarino.

« Responsabilizo con mucho dolor al intendente Pablo Javkin por la utilización de un incidente que tiene que ver con menores »

"Viralizar el asunto violando la intimidad de los menores es gravísimo. Se están vulnerando los derechos de los menores, y esto es lo que está haciendo esta señora (por Giménez), que es candidata a concejal en Baigorria del intendente Pablo Javkin", señaló la concejala de Juntos por el Cambio a través de un video que difundió en sus redes sociales. Y finalizó: "Responsabilizo con mucho dolor al intendente Pablo Javkin por la utilización de un incidente que tiene que ver con menores, por su espacio político".

Javkin recogió el guante y respondió a la acusación en duros términos a través de su cuenta oficial de Twitter. "Anita, no somos todos iguales", escribió en un hilo en el que se desliga de las acusaciones y confiesa sentirse sorprendido con la situación.

« Espero que reflexiones y, sobre todo, que no mientas más. A partir de acá, al menos de mi parte, el debate continuará por los canales legales que correspondan »

"Anita, te lo digo directo: hay miserias en las que no se debe caer jamás. Construí con vos una relación honesta de años, pero este límite que cruzaste no te lo puedo permitir", disparó el intendente del Frente Progresista. "Espero que reflexiones y, sobre todo, que no mientas más. A partir de acá, al menos de mi parte, el debate continuará por los canales legales que correspondan", pidió finalmente.

Sin tiempo para la reflexión, Martínez volvió a torear a Javkin: “No le pusiste límites al kirchnerismo que hace cualquier cosa en Rosario y querés ponerme límites a mi? Prioridades equivocadas”, escribió y adjuntó una foto del intendente rosarino junto al gobernador Omar Perotti y el ministro de Seguridad Aníbal Fernández.

La escalada de la discusión entre Martínez y Javkin encendió las alarmas en el campamento de Juntos por el Cambio, donde no ven al conflicto como una ganancia y temen una posible fuga de votos en noviembre.