Villa Gesell: de la mano del radicalismo, Juntos acorrala a Barrera

La lista de aspirantes al Concejo Deliberante respaldada por el intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera (FdT), fue la más votada en las elecciones Primarias Abiertas, Simultaneas y Obligatorias (PASO) del distrito. Sin embargo, la suma de las propuestas de Juntos la superaron por más de cinco puntos. Camino a noviembre, la carta de la oposición es la lista que encabeza el radicalismo, un espacio que, en unidad, podría fidelizar el respaldo que alcanzó el PRO y quedarse con el triunfo.

Repetir los resultados de las PASO no le caería tan mal al oficialismo: pese a perder, sumaría una banca a las que pone en juego. Es decir, de repetirse los números, el Frente de Todos, que de las ocho concejalías que tiene arriesga tres, obtendría cuatro. Juntos, que contabiliza siete y debe renovar cuatro, alcanzaría la misma cifra.

Sin embargo, hay otros tres desenlaces posibles. El primero es que la lista de Barrera repunte y supere ampliamente los guarismos de la primera ronda y quede arriba con cinco bancas sobre tres. Es el escenario menos probable dada la coyuntura económica y social, que impactó claramente en las performances electorales de los pagos chicos oficialistas. La segunda es que el cambiemismo ensanche la diferencia y le arrebate una banca y la tercera y muy probable es que el randazzismo le robe al Frente de Todos una banca y el podio se configure con cuatro escaños para Juntos, tres para el oficialismo y uno para el Frente Vamos con Vos. El hijo del exintendente Jorge Rodríguez Erneta, Federico, quedó a un puñado de votos de obtener una banca y en Villa Gesell no descartan que en noviembre pueda alcanzar los sufragios necesarios para devolver a la escena política local ese apellido.

PASO

Para esta contienda, el intendente eligió nombres reconocidos de la gestión. Encabeza la lista la concejala en uso de licencia y actual titular de la ANSES local Gabriela Carignano. En segundo lugar, va el secretario de Turismo, Emiliano Felice, un funcionario histórico en el municipio, y, en tercer término, la actual presidenta del Consejo Escolar, Paula Palacios.

El respaldo no fue bueno o al menos no el esperado, según expresiones del propio intendente. “Esperábamos otro resultado. Quedamos cinco puntos abajo, no es tan grave, pero hay que trabajar bastante para revertirlo”, se sinceró Barrera ante Letra P en referencia a los 6.326 votos que ponen a la lista como la más votada, pero por debajo de los 7.299 que consiguieron las listas de Juntos.

Como en toda la provincia, la principal fuerza opositora se midió en internas. Por un lado, el PRO, la CC y Unir propusieron como cabeza de lista a la concejala Ana María Martínez. El radicalismo, en unidad con el GEN y Crear, la fuerza que en la región lidera el senador Lucas Fiorini y cuenta con dos bancas en el Concejo Deliberante, eligió como líder de la nómina a la exconcejala y titular de la UCR local Martha Eugenia Grinspun. La interna favoreció al sector alineado con Facundo Manes, que superó por más de 20 puntos a la línea que se identificó con Diego Santilli.

“Hace tiempo iniciamos un camino de unificación que ahora tuvo estos frutos”, señaló a este portal Amadeo Montenegro, vicepresidente de la UCR y secretario de bloque Cambiemos. Sobre los resultados obtenidos, consideró que “Villa Gesell buscaba un cambio y decidió apostar a otro rumbo y eso se notó porque las dos fuerzas de Juntos superaron por más de mil votos al Frente de Todos”.

Noviembre

A diferencia de otros distritos, en Gesell la oposición no ve comprometido el traspaso de los votos de las listas que perdieron la interna a la ganadora, debido al buen vínculo entre los distintos sectores. Según Montenegro, en el bloque y en el espacio “no hay fisuras”. Consideró que la del 12 de septiembre fue “una interna entre amigos”. “Lo que no definió la política lo definió la sociedad. Usamos las herramientas que el sistema electoral argentino tiene, las PASO, para ordenar las listas”, indicó.

De cara a noviembre, el Frente de Todos apuesta a que las políticas de activación del turismo que han puesto en marcha los gobiernos nacional y provincial impacten en el electorado gesellino, muy damnificado por la paralización que generó la pandemia. Durante 2020, el intendente fue muy cuestionado por las restricciones que impuso en el distrito en el marco de la crisis sanitaria.

El fin de semana pasado hubo respiro para la población y una luz de esperanza para el intendente. El distrito alcanzó el 98% de ocupación hotelera, situación que se coronó con la visita del gobernador Axel Kicillof a aquellas playas.

La oposición profundizará la idea del cambio. “Estamos trabajando en consolidar esa idea que puso en agenda la propia sociedad, que es la necesidad imperiosa de un cambio”, indicó el dirigente radical en el marco de la búsqueda de Juntos de modificar el color político de Villa Gesell.