"Lifschitz es un gran piloto, pero su escudería se está quedando atrás"

El jefe del bloque de Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados de Santa Fe, Julián Galdeano, salió al cruce del socialismo y en particular del exgobernador Miguel Lifschitz, al declarar en diálogo con Letra P, que el rosarino “es un gran piloto, pero su escudería se está quedando atrás”. El legislador provincial de la UCR es uno de los promotores del armado de un gran frente opositor para pelear contra el PJ que gobierna Santa Fe.

También podés leer Frente radical de todos

Galdeano, por otro lado, mimó al intendente de Rosario Pablo Javkin, a quien cuenta dentro del armado. “Hay una silla reservada para Pablo en este proceso”, confió.

-A dos semanas del llamado a armar un frente opositor, ¿el rebote fue positivo o no?

-Instalar el tema es un avance, es importante que los partidos que no confluyen en el oficialismo podamos construir una agenda de coincidencias que permita explorar una nueva coalición política electoral, en principio pensada para Santa Fe, pero que debería tener a su vez un anclaje nacional. El balance de esta primera etapa es importante.

-¿Es un armado a pedir de Lifschitz?

-Lifschitz o el socialismo tienen características excesivamente dogmáticas cuando tienen la sensación de que no conducen un proceso, o pragmática cuando lo conducen. En lo particular de Lifschitz, siendo un elector con relevancia y alto grado de conocimiento, si tuviera un armado en ese sentido lo beneficiaría. Es un gran piloto, pero su escudería se está quedando atrás, es como la actualidad de Ferrari.

-¿Hasta cuándo se lo espera?

-No hay un plazo, sí hay tiempos razonables de la política, de las definiciones de cada partido. Si en un principio empieza a haber voluntad, en los procesos de consensos el plazo se extiende. Si a priori no hay voluntad o signos que demuestren que hay interés, el plazo se achica. Cada uno no está obligado a explorar otras alternativas. Pero no solo hay socialismo, hay otras expresiones, el Gen de Margarita Stolbizer, el Partido Demócrata Progresista (PDP), el partido Creo del intendente Pablo Javkin y el diputado Ariel Bermúdez, la Coalición Cívica. No es un único partido con el que aspiramos a confluir.

-Pero Javkin, a través de Bermúdez, rechazó el plan.

-A nadie le gusta que le marquen la cancha, pueden haber sentido eso. En ningún momento quisimos plantarlo de ese modo. No se trata de resetear el Frente Progresista, se trata de fundar una nueva construcción. Hay una silla reservada para Pablo en este proceso, sabemos que tiene hoy otras urgencias y es razonable, está gobernando en un momento muy complejo. Cuando empiece a discutirse va a tener un espacio reservado con la total amplitud.

-Hay un sector de Juntos por el Cambio, identificado en Roy López Molina y José Corral, que están en contra del armado, ¿cuál es la estrategia de ambos?

-Prefieren ser cabeza de ratón y no cola de león. Su construcción se basa solamente a limitarse al electorado que ya existe. No apuestan a tener mayor volumen y capacidad, tienen una mirada mezquina y cortoplacista, la escudan en cuestiones del pasado.

-¿Qué evaluación hace de los cambios en el gabinete de Omar Perotti?

-No tengo mucha expectativa, quizás Marcos Corach pueda resolver varias de las falencias serias del gobierno. No lo veo en el caso del Ministerio de Gobierno, el gobernador concentra las decisiones públicas y eso hace que los ministros no tengan rol protagónico. Perotti se enoja con facilidad con un mandato que ni siquiera comunica, que lo sabe solo él. A un Ministerio que tiene que articular con la Legislatura, la oposición, el Poder Judicial, le da muy poca incidencia. Son cambios que solo buscan rellenar un casillero que estuvo mucho tiempo sin cubrir. Hemos estado casi 90 días sin ministro, no tiene ninguna lógica.