Objetivo 2019: con figurita repetida, Martín Sabbatella busca recuperar Morón

De cara a la próxima batalla, el kirchenrismo definió su estrategia para enfrentar al macrismo. “Entiendo que mi candidatura a intendente de cara al proceso electoral que se dará en 2019 es un aporte en esta etapa", señaló Ghi al diario Anticipos y agregó: "En 2015 Martín le manifesté a Martín mi deseo de no ser candidato a intendente por estrictas razones personales. Martín lo entendió y me acompañó en esa decisión. Ahora él me pide que me ponga al frente de este proceso y entiendo que hay motivos para hacerlo", dijo.