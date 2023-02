Vizcarra, el presidente inesperado, se legitima con la crisis judicial

Arribó al poder prácticamente por la ventana (asumió hace cuatro meses por ser vicepresidente, tras la destitución, acusado de corrupción, del ex jefe de Estado Pedro Pablo Kuczynski y nadie apostaba mucho por su continuidad. Pero, utilizando un dicho local, "se le apareció la Virgen" y se paró frente a este conmocionante caso del lado correcto, ganándose un inesperado respaldo popular que se evidenció cuando el pasado 29 de julio, tras la finalización del acto por el aniversario de la independencia, se dio el lujo -poco habitual en Perú y en Latinoamérica en estos tiempos- de recorrer caminando las veintitrés cuadras que lo separaban de la residencia oficial, recibiendo vítores y aplausos que lo llevaron a declarar frente a un micrófono que le pusieron que "tenemos la fuerza del Pueblo para hacer los cambios que el país necesita".

La frase no es solo de ocasión. Pararse del lado correcto en el caso que conmociona al poderoso mundo judicial peruano significa no solo avalar las investigaciones en marcha y haber destituido a los funcionarios involucrados bajo su mando, sino además aprovechar el momento para proponer una profunda reforma al sistema judicial, al Congreso y el financiamiento de los partidos políticos, que será plebiscitada por la ciudadanía. Dado que se descuenta un triunfo abrumador del sí, eso le dará no solo la legitimidad de la que su gestión carece por su "falla de origen" sino también una ventaja frente al eje del poder de quien hasta ahora es la principal líder opositora dentro y fuera del Congreso: Keiko Fujimori.