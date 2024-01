Martín Kweller, el Gran Hermano de la TV pone otra ficha en la radio

Que su nombre no haga ruido no significa que no acumule cada vez más poder dentro del sistema mediático argentino. Si bien creció y se especializó en contenidos televisivos, ligados preferentemente al entretenimiento con ciclos de juegos y reality shows, desde hace años apostó a la radio, medio en el que a los 18 años hizo su primer trabajo como productor en Radio Belgrano. Mal no le fue. Al punto de que este año lanzará una nueva emisora en soledad.