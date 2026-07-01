La Cámara de Comercio de Villa Regina pidió declarar la emergencia comercial para proteger a las pymes

El Concejo Deliberante de Villa Regina deberá tratar el pedido que declara la emergencia comercial para proteger a las pymes.

La Cámara de Comercio, Industria y Producción de Villa Regina , en Río Negro , solicitó al Concejo Deliberante declarar la emergencia comercial para proteger a las pymes frente al endeudamiento, la caída del consumo, el aumento de costos y la presión tributaria. La iniciativa busca preservar la actividad económica y los puestos de trabajo formales en la ciudad.

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La presentación sostiene que la situación del sector exigió medidas excepcionales y transitorias. El planteo incluye propuestas orientadas a aliviar la carga que enfrentaron los comercios y a generar condiciones que favorezcan la continuidad de las actividades económicas en un contexto de elevada complejidad.

El presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Villa Regina, Walter Fiore , aseguró entender que "es el momento de adoptar medidas excepcionales y transitorias que realmente acompañen al sector comercial” para reducir el impacto de la crisis sobre la sostenibilidad de los negocios.

“Buscamos alivianar la carga que hoy afecta su sostenibilidad y facilitar la continuidad de las actividades económicas y evitar el cierre de más comercios, que son el corazón de nuestra comunidad”, agregó Fiore.

Integrantes de la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Villa Regina reunidos con la Agencia de Desarrollo de Río Negro.

Cámara de Comercio, Industria y Producción de Villa Regina con la Agencia de Desarrollo de Río Negro

La propuesta también contempló un trabajo conjunto con el sector público mediante programas gratuitos de capacitación destinados a comerciantes, emprendedores y micro, pequeñas y medianas empresas. La iniciativa apuntó a fortalecer capacidades y mejorar la competitividad del entramado productivo local.

Prórroga de licencias y plan especial de pagos en Villa Regina

Entre los principales pedidos elevados al Concejo figuró la prórroga automática de las licencias comerciales cuyo vencimiento ocurra durante la emergencia. La entidad solicitó que no se apliquen sanciones ni recargos hasta la finalización del período excepcional o la implementación de un régimen especial de renovación.

Otro de los puntos centrales fue la creación de un plan especial de pagos de hasta 24 cuotas, con reducción o condonación parcial de intereses resarcitorios. Además, se propuso suspender las acciones de apremio para los contribuyentes que cumplan regularmente con el esquema de pagos.

Desde la entidad remarcaron que estas herramientas permitirían afrontar un escenario marcado por el consumo deprimido, la pérdida del poder adquisitivo y el incremento de los costos asociados a la formalidad, factores que afectaron especialmente a las pequeñas y medianas empresas.

“No estamos planteando la eliminación de obligaciones, sino poner en marcha mecanismos concretos que contribuyan a sostener la actividad económica y, sobre todo, a preservar las fuentes de trabajo que tanto esfuerzo ha costado generar"; dijo Fiore que puso acento en la necesidad de medidas que "ayuden a transitar este momento difícil y seguir creciendo”.