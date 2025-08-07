Quién es Claudia Milanta, la jueza que frenó la reelección de Facundo Tignanelli en la tercera sección

El nombre de Claudia Angélica Matilde Milanta volvió a la agenda política bonaerense tras su intervención en la causa que definió el futuro electoral de Facundo Tignanelli . Antecedentes y polémicas de una magistrada surgida de la academia sin terminales políticas.

Como vicepresidenta de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de La Plata , integró el tribunal que —con voto suyo y adhesión de los jueces Diego Ucín y Roberto Daniel Mora— revocó la medida cautelar que habilitaba al referente de La Cámpora (integrante del frente electoral Fuerza Patria) a presentarse nuevamente como candidato a legislador por la tercera sección electoral.

El fundamento central del fallo fue que la Junta Electoral bonaerense aún no se había pronunciado sobre la validez de la postulación, por lo que cualquier intervención judicial debía esperar el agotamiento de las instancias administrativas. La decisión cerró, al menos por vía cautelar, el camino reeleccionario de Tignanelli.

Milanta asumió como camarista el 16 de julio de 2010 y se convirtió en una de las primeras mujeres en ocupar ese cargo en el fuero Contencioso Administrativo de la provincia de Buenos Aires, que abarca La Plata, Quilmes y Lomas de Zamora .

Su designación marcó un avance en la presencia femenina en el ámbito judicial históricamente dominado por varones.

Claudia Milanta, camarista en lo Contencioso Administrativo de La Plata, pionera bonaerense en el fuero.

Durante más de 14 años de trayectoria, firmó fallos de alto impacto en derechos sociales, salud pública, transparencia y, como en el caso Tignanelli, en procesos electorales de relevancia provincial.

Fallos de alto impacto social

En el marco de la pandemia de COVID19, Milanta integró el tribunal que ordenó al Gobierno bonaerense garantizar un plan de vacunación para personas privadas de la libertad, sosteniendo que el derecho a la salud no admite exclusiones.

facundo tignanelli Facundo Tignanelli, precandidato a diputado provincial por la tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires.

En 2023, acompañó la resolución que obligó a la Municipalidad de La Plata a informar sobre las prácticas realizadas bajo la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo, reforzando el derecho ciudadano al acceso a la información pública.

También intervino en causas de protección social, como la que dispuso pagar un ingreso mínimo vital a una madre sostén de familia en situación de indigencia, y en la que ordenó redactar fallos en lenguaje claro para personas con discapacidad.

Actividad académica y proyección

Más allá de su labor jurisdiccional, Milanta participa activamente en el ámbito académico. Ha sido disertante en las Jornadas del Fuero Contencioso Administrativo y en el XI Encuentro Ítaloargentino de Profesores de Derecho Administrativo, donde analizó el presente y futuro del fuero bonaerense.

Controversias en su carrera

Su actuación también ha generado críticas. En 2017, el gremio docente SUTEBA la denunció por presunto “mal desempeño” y parcialidad en fallos que, según la organización, beneficiaban al Poder Ejecutivo provincial.

También fue cuestionada por decisiones relacionadas con la distribución de pauta publicitaria municipal, que sectores periodísticos consideraron contrarias a la libertad de prensa.

Un perfil con peso político y jurídico

Claudia Milanta combina en su perfil la defensa de derechos sociales y la transparencia institucional con intervenciones decisivas en el terreno político y electoral.

Su reciente voto en el caso Tignanelli reafirma su capacidad para tomar decisiones que impactan directamente en el tablero político bonaerense, consolidando su rol como una de las juezas más influyentes del fuero Contencioso Administrativo.