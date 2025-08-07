ELECCIONES | 7 DE SEPTIEMBRE

Quién es Claudia Milanta, la jueza que frenó la reelección de Facundo Tignanelli en la tercera sección

Revocó la cautelar que habilitaba al dirigente de La Cámpora a otro mandato. Camarista desde 2010, es una de las primeras mujeres en un fuero dominado por varones.

Letra P | Martín Soler
Por Martín Soler
facundo-tignanelli-jefe-de-bloque-del-frente-de-4HIZ5YJ5SNCPZDXACLAGFFAXYE

El nombre de Claudia Angélica Matilde Milanta volvió a la agenda política bonaerense tras su intervención en la causa que definió el futuro electoral de Facundo Tignanelli. Antecedentes y polémicas de una magistrada surgida de la academia sin terminales políticas.

Notas Relacionadas
la justicia revoco la cautelar que habilitaba la candidatura de tignanelli en buenos aires
ELECCIONES | 26 DE OCTUBRE

La Justicia revocó la cautelar que habilitaba la candidatura de Tignanelli en Buenos Aires

Por  Juan Rubinacci

Como vicepresidenta de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de La Plata, integró el tribunal que —con voto suyo y adhesión de los jueces Diego Ucín y Roberto Daniel Mora— revocó la medida cautelar que habilitaba al referente de La Cámpora (integrante del frente electoral Fuerza Patria) a presentarse nuevamente como candidato a legislador por la tercera sección electoral.

El fundamento central del fallo fue que la Junta Electoral bonaerense aún no se había pronunciado sobre la validez de la postulación, por lo que cualquier intervención judicial debía esperar el agotamiento de las instancias administrativas. La decisión cerró, al menos por vía cautelar, el camino reeleccionario de Tignanelli.

Una pionera de La Plata en el fuero Contencioso Administrativo

Milanta asumió como camarista el 16 de julio de 2010 y se convirtió en una de las primeras mujeres en ocupar ese cargo en el fuero Contencioso Administrativo de la provincia de Buenos Aires, que abarca La Plata, Quilmes y Lomas de Zamora.

Claudia Milanta
Claudia Milanta, camarista en lo Contencioso Administrativo de La Plata, pionera bonaerense en el fuero.

Claudia Milanta, camarista en lo Contencioso Administrativo de La Plata, pionera bonaerense en el fuero.

Su designación marcó un avance en la presencia femenina en el ámbito judicial históricamente dominado por varones.

Durante más de 14 años de trayectoria, firmó fallos de alto impacto en derechos sociales, salud pública, transparencia y, como en el caso Tignanelli, en procesos electorales de relevancia provincial.

Fallos de alto impacto social

En el marco de la pandemia de COVID19, Milanta integró el tribunal que ordenó al Gobierno bonaerense garantizar un plan de vacunación para personas privadas de la libertad, sosteniendo que el derecho a la salud no admite exclusiones.

facundo tignanelli
Facundo Tignanelli, precandidato a diputado provincial por la tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires.

Facundo Tignanelli, precandidato a diputado provincial por la tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires.

En 2023, acompañó la resolución que obligó a la Municipalidad de La Plata a informar sobre las prácticas realizadas bajo la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo, reforzando el derecho ciudadano al acceso a la información pública.

También intervino en causas de protección social, como la que dispuso pagar un ingreso mínimo vital a una madre sostén de familia en situación de indigencia, y en la que ordenó redactar fallos en lenguaje claro para personas con discapacidad.

Actividad académica y proyección

Más allá de su labor jurisdiccional, Milanta participa activamente en el ámbito académico. Ha sido disertante en las Jornadas del Fuero Contencioso Administrativo y en el XI Encuentro Ítaloargentino de Profesores de Derecho Administrativo, donde analizó el presente y futuro del fuero bonaerense.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/1953151182420979849&partner=&hide_thread=false

Controversias en su carrera

Su actuación también ha generado críticas. En 2017, el gremio docente SUTEBA la denunció por presunto “mal desempeño” y parcialidad en fallos que, según la organización, beneficiaban al Poder Ejecutivo provincial.

También fue cuestionada por decisiones relacionadas con la distribución de pauta publicitaria municipal, que sectores periodísticos consideraron contrarias a la libertad de prensa.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/1953089973600571506&partner=&hide_thread=false

Un perfil con peso político y jurídico

Claudia Milanta combina en su perfil la defensa de derechos sociales y la transparencia institucional con intervenciones decisivas en el terreno político y electoral.

Su reciente voto en el caso Tignanelli reafirma su capacidad para tomar decisiones que impactan directamente en el tablero político bonaerense, consolidando su rol como una de las juezas más influyentes del fuero Contencioso Administrativo.

Temas
Notas Relacionadas
La campaña paralela de Mayra Mendoza, Facundo Tignanelli (y CFK) en la Tercera
ELECCIONES | 7 DE SEPTIEMBRE

La campaña a dúo de Mayra Mendoza y Tignanelli (con CFK) en la Tercera

La intendenta y el diputado, postulantes a la Cámara de Diputados, no se despegan. Entrevistas a coro, videos y la presencia permanente de la expresidenta.
cierran denuncias a un juez de casacion bonaerense acusado de liberar presos en pandemia
Archivo en tiempos de campaña

Cierran denuncias a un juez de Casación bonaerense acusado de liberar presos en pandemia

Víctor Violini fue apuntado por el PRO. Luego de varios años, las denuncias fueron desestimadas y se reaviva un debate incómodo en la política bonaerense.

Las Más Leídas

Más Sobre Judiciales

También te puede interesar

Javier Milei y Federico Sturzenegger trazan el plan desregulador
La libertad no avanza en tribunales

Una avalancha de amparos frena la motosierra de Sturzenegger en la Justicia

Por  Francisco Aristi
La oposición aprobó con casi dos tercios un aumento para universidades y complica un veto de Javier Milei
CONGRESO | DIPUTADOS

La oposición aprobó con casi dos tercios un aumento para universidades y complica un veto de Milei

Por  Mauricio Cantando
Berazategui: con La Libertad Avanza partida, Juan José Mussi encara una campaña hiper localista
EL ÚLTIMO BAILE DEL DOCTOR

Berazategui: Mussi le pone cuerpo y apellido a una campaña hiperlocal para repeler la marca Milei

Por  Macarena Ramírez
Recalculando. Javier Milei huele problemas.
DESVENTURAS EN EL PAÍS-JARDÍN-DE-INFANTES

La crisis del payaso Mala Onda

Por  Marcelo Falak