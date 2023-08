La causa del ataque a CFK espera el juicio oral, pero la trama política está en vía muerta

El 1 de septiembre de 2022 no fue un día más en la historia del país. Esa noche intentaron asesinar a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner cuando regresaba a su departamento en Recoleta. El cimbronazo político fue de tal magnitud que repercutió a escala global. A un año del intento de magnicidio, la causa judicial contra las personas detenidas espera por el juicio oral, mientras la trama política para determinar si hubo autores intelectuales detrás del hecho no avanza.

Sin embargo, quedó abierta una segunda etapa de la investigación en la que se indaga sobre las presuntas responsabilidades políticas detrás del atentado. Para la querella, existen vínculos entre los agresores con el empresario Nicolás Caputo (ex ministro de Mauricio Macri ) y también aparecen en la lista de sospechosos el diputado Gerardo Milman , quien fue hasta hace poco mano derecha de la candidata presidencial Patricia Bullrich .

José Manuel Ubeira , uno de los abogados de la vicepresidenta, dialogó con Letra P y cuestionó el papel de la magistrada en la causa, quien, a su entender, "no tiene intenciones" de profundizar la investigación del intento de asesinato. Además, consideró que la elevación a juicio oral y público del expediente "no beneficia a nadie" .

“Nunca en la historia de la humanidad, desde el imperio romana a la actualidad, hubo un magnicidio con un entramado político detrás. Ésta es la primera vez, pero la jueza no quiere investigar. Además, un dato no menor es que la candidata presidencial Patricia Bullrich aún no repudió el atentado contra la vida de la vicepresidenta”, remarcó el letrado, a un año del intento de magnicidio.