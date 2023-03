8M Marchas, actos y paro en todo el país

En el marco del Día Internacional de la Mujer, jornada de lucha conocida como 8M , organizaciones sociales y feministas convocaron a realizar un paro nacional y a movilizarse este miércoles al Congreso bajo las consignas "con esta justicia no hay derechos ni democracia" y "la deuda es con lxs trabajadorxs".

La marcha principal fue convocada por organizaciones feministas y sindicales a partir de las 16 en la intersección de las avenidas 9 de julio y de Mayo para desde allí movilizarse al Congreso. "Los ejes principales de este séptimo Paro Internacional Feminista son la situación económica, seguir marcando que la deuda es con nosotras y nosotres y no con el Fondo Monetario y los acreedores, denunciar el carácter patriarcal y racista de la justicia y defendernos del clima de violencia política hacia las mujeres , lesbianas, travestis y trans", dijo a Télam la militante de Ni Una Menos Luci Cavallero .

En tanto, el Centro de Capacitación Artística Profesional (CeCAP) se reunirá con la comunidad educativa a las 11 en la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini y a las 14 se concentrarán en la Avenida de Mayo y San José, con la consigna "Sin perspectiva feminista no hay educación inclusiva".

A su vez, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires emplazará un gazebo, a partir de las 15, en Lima y Avenida de Mayo, desde donde brindarán información y se instalarán pantallas para promover la campaña institucional contra la violencia de género digital. La actividad se relaciona con el tema elegido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para conmemorar este año el 8 de marzo: "Por un mundo digital inclusivo: Innovación y tecnología para la igualdad de género".

Por otra parte, el colectivo Atravesadxs por el femicidio se encontrará de 8 a 17 frente al Congreso con una intervención a partir de carteles y un tender con ropa femenina en representación de las víctimas de femicidios.

En la Ciudad y las provincias también habrá actos y movilizaciones, ferias, charlas y ciclos artísticos organizados por gobiernos, gremios y agrupaciones civiles para conmemorar el 8M.

1678213531230307543.jpg

El Gobierno porteño anunció diversas propuestas gratuitas durante el mes para "valorar y resignificar el rol de las mujeres dentro la sociedad" que incluyen shows en vivo, talleres, homenajes, recorridos turísticos, bicicleteadas y exposiciones.

En La Plata habrá dos concentraciones en la plaza Moreno. Una “oficial” que comenzará a las 16 con la consigna "con proscripción no hay trabajo ni democracia, trabajadoras somos todas y 'todes'". La otra, convocada por mujeres y disidencias de los partidos del Frente de Izquierda, iniciará a las 17 con críticas a las políticas económicas, políticas y sociales actuales.

El Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia convocó para el sábado, desde las 12.30 en plaza San Martín a una jornada de actividades diversas como feria de artesanas, fútbol femenino, feria de editoriales independientes y música en vivo con la presentación de La Joaqui, la DJ La Coneja China, Karen Pastrana junto con las Superpoderosas Crew y Eruca Sativa.

La Universidad Nacional de La Plata (UNLP) también organizó una "Semana Feminista" que comenzó hoy con un homenaje a la docente Adriana Calvo, doctora en Física, gremialista y exdetenida desaparecida en la última dictadura cívico-militar.

En Mar del Plata, el Movimiento de Mujeres y Diversidad encabezará a las 16.30 una concentración en el monumento ubicado en avenida Luro y Mitre, con intervenciones artísticas y la lectura de un documento, para marchar a las 18 por las calles céntricas, en reclamo por la "erradicación de la desigualdad, la discriminación y la violencia en el ámbito laboral y en los demás ámbitos".

En Córdoba, la Asamblea Ni Una Menos convocó a marchar a las 17 desde Colón y Cañada hasta el shopping Patio Olmos con las consignas de "basta de ajuste y violencias patriarcales. No al pago de la deuda. No a la criminalización de la protesta". Sus pares de Mendoza convocaron a marchar desde las 18, en peatonal Sarmiento y San Martín, "por nuestros derechos laborales" y aseguran que "mujeres, lesbianas, travestis, trans, intersexuales y no 'binaries' inundamos las calles y las redes".

En Santa Fe, la Asamblea Ni Una Menos convocó a participar de un paro y marchar a las 17 desde la plaza San Martín a la 25 de Mayo, frente a la Casa de Gobierno con las consignas "trabajo de cuidados, trabajo remunerado; la deuda es con nosotras; trabajo con derechos para todas; reforma judicial transfeminista ya, con esta justicia patriarcal no hay derechos ni democracia; ry basta de violencia y acoso en el mundo del trabajo".

En Salta, la marcha se realizará en la plaza 9 de Julio, a las 18.30, con demandas como el acceso a una justicia con perspectiva de género y diversidad., vivienda, trabajo y el cupo laboral trans y reclamos por el fin de los crímenes de odio, la aparición de Tehuel, la implementación de la Ley de ESI (Educación Sexual Integral) en todos los niveles educativos, la aplicación efectiva de la IVE (Interrupción Voluntaria del Embarazo) y justicia por Camila Spears.

El gobierno de Corrientes declaró, a través del Decreto N° 360, asueto administrativo y escolar para las mujeres de la administración pública provincial, mañana, medida que también adoptó la intendencia capitalina, mientras las mujeres correntinas que confluyen en diversos colectivos feministas, partidos políticos y organizaciones sociales y sindicales, marcharán mañana desde la plaza Cabral, a las 8:30, con recorrido por el Superior Tribunal de Justicia y la sede del Ejecutivo con diferentes consignas agrupadas en "la deuda es con nosotras".

En Jujuy, colectivos de mujeres, organizaciones sociales, sindicales, políticas y de derechos humanos marcharán a las 17 con la consigna "La deuda y la falta de justicia es con nosotras" desde la plaza Belgrano, frente a la Casa de Gobierno, mientras el jueves, a las 8.30, habrá una nueva concentración en los Tribunales por la audiencia preliminar en el juicio por el femicidio de Iara Rueda, "una de las batallas más importantes que tenemos este año para lograr justicia en éste y otros casos", dijeron manifestaciones de agrupaciones feministas.

En Tucumán, los dos frentes de género donde se articulan las organizaciones de mujeres, feministas y LGBT, convocan a marchar. La Multisectorial de Mujeres anunció que concentrará a las 17.30 en plaza Urquiza, mientras el Colectivo Ni Una Menos, a las 18.30 en la Plaza Irigoyen para movilizarse hasta la plaza Independencia, frente a la Gobernación.

En Neuquén, organizaciones sociales, feministas y sindicales anunciaron que concentrarán a las 18 en avenida Argentina y Julio Roca para marchar por las calles céntricas y luego realizar un cierre con música en vivo en el espacio intercultural Graciela Alonso, con el lema "Paramos, marchamos, porque la deuda sigue siendo con nosotras y 'nosotres'. Bailamos porque nos organizamos y nos tenemos".

En Entre Ríos, con el lema "Si nuestras vidas no valen, produzcan sin nosotras" habrá marcha a las 17, desde la plaza Primero de Mayo hasta el edificio de Tribunales en busca de un "reconocimiento a las trabajadoras ladrilleras, de la economía popular, monotributistas, municipales, y de casas particulares; una vida digna con tierra, techo y trabajo", entre otros motivos.