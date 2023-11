En modo gatito fiel, Milei respaldó a Macri en los comicios de Boca

Live Blog Post

Milei respaldó a Macri de cara a las elecciones en Boca

En el medio de las negociaciones para armar su gabinete, Javier Milei se mantiene fiel a Mauricio Macri y ratificó su posición antiriquelmista a una semana de las elecciones de Boca. A raíz de una promesa del ídolo xeneize Martín Palermo, el presidente electo se metió en las elecciones de Boca y le envió un guiño a su socio político del PRO.

El histórico nueve de Boca recordó que el compañero de fórmula de Macri, Andrés Ibarra, le había prometido cumplir su sueño de ser director técnico de Boca.

"Cuando Martín Palermo se retiró del fútbol en cancha de Boca, mi tristeza fue tan grande que ya nunca más volví a la Bombonera. Si ahora vuelve como DT, me da unas ganas locas de volver...", reconoció el presidente electo en Twitter.

Sin embargo, Milei no está contando la versión completa de por qué se alejó de Boca. A principio de mes, el libertario recordó en Radio Mitre que se alejó del club por el "populismo" de Juan Román Riquelme y Fernando Gago. "Bastante tengo con vivir en un país populista para además ser hincha de un equipo populista", sentenció el economista.

"Yo era de Boca hasta que el señor (Daniel) Angelici lo trajo a Riquelme a robar. No era un poquito de Boca, era intensamente de Boca, tengo estrella en el museo, palco", remarcó Milei y detalló: "Cuando lo repatriaron a Gago me hice anti. Cómo pueden traer a un cinco que no marque, Gago tiene menos marca que La Salada".

El futuro mandatario de Argentina se hizo tan "anti" que gritó un gol de River en la final de la Copa Libertadores en Madrid. "Cuando jugaron la final Boca y River en Madrid estaba en la casa de mi hermana, que sigue siendo de Boca, y cuando entró Gago le dije que a partir de ahí empezaba a hinchar por River. De hecho, el segundo gol, que es absoluta responsabilidad de Gago, lo grité", reconoció el líder de La Libertad Avanza en Urbana Play.