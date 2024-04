Escala el conflicto entre el Gobierno y Pablo Moyano por la paritaria de Camioneros

El conflicto entre el gobierno de Javier Milei y el gremio de Camioneros, que maneja Pablo Moyano, sumó otro capítulo que podría derivar este lunes en un paro nacional del sector , luego de que desde la Casa Rosada salieran a ratificar este domingo que no convalidarán el acuerdo paritario por encima de la inflación.

El portavoz fue el ministro del Interior, Guillermo Francos , quien ratificó la decisión de la Secretaría de Trabajo de no homologar el aumento salarial que negoció el gremio que conduce Moyano, del 25 por ciento. “ Toto Caputo dijo con claridad que el Gobierno no iba a convalidar aumentos por encima de la inflación”, dijo el funcionario en una entrevista.

La amenaza de Pablo Moyano

La decisión del Gobierno será respondida este lunes con un paro nacional que Moyano anunció a fines de la semana pasada si no había un cambio de actitud. “Si el 8 de abril no se confirma el aumento del 25 por ciento para marzo, no se va a mover una hoja, una pluma en todo el país”, advirtió el líder de Camioneros y secretario general de CGT.