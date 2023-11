Berrisso llegó a la intendencia en reemplazo de Federico Bogdan, quien falleció durante la pandemia de Coronavirus. Si bien la semana pasada su nombre tenía más posibilidades, hoy “corre de atrás”, según comentó una fuente que conoce de cerca las negociaciones. En definitiva, el nombre aún no está cerrado, aunque Letra P pudo saber que hay dos en observación y análisis.

Área por área, los nombres definidos

La secretaría de Deportes estará a cargo de Sebastián Uranga, el exjugador de básquet, con quien Frigerio había presentado en campaña el “Plan de alfabetización deportiva”.

Frigerio Uranga.jpg Rogelio Frigerio y Sebastián Uranga en un actividad de campaña.

Todo indica que Sergio Kneeteman será el hombre a cargo de Cultura. Pertenece a la Corriente Illia de la UCR, que comanda el diputado nacional Atilio Benedetti. Fue diputado provincial y se hizo cargo en cada acto de esta última campaña de ser el presentador de Frigerio y del resto de los candidatos y candidatas de cada localidad.

Las distintas secretarías y áreas que hoy conforman el ministerio de Desarrollo Social continuarían siendo parte del organigrama. En esta etapa incluiría Cooperativas, Adultos Mayores, el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (COPNAF), Juventud, Género y un paquete de programas destinados a sectores vulnerables.

Desarrollo Social es (tanto hoy como ministerio o la futura secretaría) un destino ideal para hacer política, con amplía capacidad de despliegue territorial y cercanía con la gente. Por eso mismo es un lugar codiciado. Ayelén Acosta, diputada provincial del PRO que fue precandidata a intendenta de Paraná, es uno de los nombres que suena para ponerse al frente o para tener a cargo alguna de sus reparticiones. De todos modos, por estas horas las conversaciones son incesantes.

Ambiente todavía no tiene un nombre definido. Es un área sensible que debe resolver temas urgentes, como por ejemplo la aplicación de agroquímicos. Un tópico que no pudo solucionar, a pesar de pretender hacerlo, Gustavo Bordet en ocho años de gestión.

Modernización para Gainza

Emanuel Gainza, el candidato del PRO que ganó las PASO de Juntos en Paraná y luego perdió las elecciones generales con la peronista Rosario Romero, quedaría a cargo de Modernización. Si bien todavía corresponde el uso del potencial, en la mañana de este martes mantenía un encuentro con la actual secretaria, Lucrecia Escandón, en el marco de la transición.