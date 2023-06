No fue así. El viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein, y el jefe de asesores, Leonardo Madcur, siguieron durante el fin de semana largo con las comunicaciones vía Zoom con sus interlocutores del staff técnico del Fondo. Según aseguraron fuentes oficiales a Letra P, aún no está definido cuánto se adelantará de los desembolsos, en qué momento y cuál será el monto que el organismo permitirá utilizar para enviar señales desde la mesa del Banco Central. "La complejidad natural del asunto", dilata las conversaciones, aseguran. Es el hilado fino de la negociación y quizás el tema más polémico para el board, que luego deberá aprobar o no el Staff Level Agreement: a varios representantes no les gusta que Argentina sea la "mimada" de los países emergentes y utilice dólares para retardar una devaluación que el mismo FMI tiene fama de pedir.