Semillas: Domínguez promueve el cambio que propone la ley ómnibus

"Estamos hablando de más rendimiento cuyo principal beneficiario es el productor. Ojalá que el Congreso dé esta discusión, ojalá que se comprenda esto. Esto no es para mal de nadie, sino para bien de todo. Y se dejen ataduras conceptuales. Me parece que acá son los temas donde Argentina debe dar ese salto hacia la modernidad, debe tener la diligencia y el coraje de tomar decisiones que el país necesita y no puede postergar más", argumentó Domínguez.