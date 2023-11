El mail que envió el unicornio tecnológico dice: "Por una norma del Banco Central, desde el 1 de diciembre ya no tendrás vinculada tu cuenta bancaria a Mercado Pago. Recordá que vas a poder seguir ingresando dinero en tu cuenta mediante transferencia bancaria, que es gratuita y se acredita al instante". Al final del mensaje, la empresa de Galperín aclaró: " Estamos esperando una respuesta del Banco Central para solucionar este problema".

El conflicto data de septiembre, cuando el BCRA dispuso que el sistema DEBIN que utiliza Mercado Pago para el ingreso de dinero a la billetera sea reemplazado desde el último mes del año por el de “ Transferencias Inmediatas Pull" (TIP) que es el que usan las entidades financieras tradicionales. En ese entonces el unicornio tecnológico salió en Twitter a decir que el cambio perjudicaría a 4 millones de usuarios, ya que aseguraba que con el TIP fallan nueve de cada diez transferencias y que el 95% de usuarios no logra hacer los pasos que piden los bancos. El Central respondió que la empresa había encontrado un vacío legal para hacer un "mal uso" de la herramienta para ingresar dinero a la cuenta y rescataban que con el TIP el cliente puede anular la autorización desde su cuenta bancaria en caso de estafas o posibles robos.

El cruce entre Galperín y los bancos tradicionales se viralizó y Massa, en medio de un viaje a Vaca Muerta, advirtió en redes sociales que iba a pedir la derogación de la nueva norma, dejando en offside a Pesce. El jefe de Hacienda dio a entender que no estaba al tanto de la medida y por lo tanto, dejó al descubierto la tensa relación con el titular del regulador monetario.

A dos días de que entre en vigencia la medida, el Central confirmaron que la orden de Massa no se cumplió . Fuentes bancarias explicaron a Letra P que el proceso de migración de DEBIN a TIP "ya comenzó" y aclararon que desde el inicio de diciembre "si la cuenta está vinculada a través de Transferencias Inmediatas Pull seguirá conectada y si no, las billeteras deberían estar informar a sus clientes los TIP para hacerlo". Sobre los problemas que Galperín insiste, persisten, " el directorio del BCRA se reúne el jueves y considerará los pedidos de partes actores en la medida que se compruebe que se están registrando inconvenientes".

Detrás del choque entre los bancos tradicionales y MP hay dos versiones. Las entidades financieras afirman que la pelea es por la comisión. En agosto de 2021, el Central dispuso que en las operaciones que involucren DEBIN recurrentes "las entidades financieras receptoras podrán cobrar a las entidades financieras una tasa de intercambio de hasta el 0,3 % por operación, con un tope de $4.50". En septiembre ese se monto se actualizó a $35, lo que significa una ganancia mayor para las billeteras, un negocio en el que Mercado Libre es líder absoluto.

Las fintech que usan el sistema DEBIN disienten y aseveran que la pelea es por donde están los fondos de los usuarios. Las billeteras virtuales ofrecen remunerar a los clientes por estacionar su dinero en ellas. "Los bancos no dan nada, tratan de entorpecer que mandes tu plata y también ponen limites a transferencias para las transferencias desde home banking", explicó una fuente del sector. "Mercado Pago no se opone a Transferencias Pull. Pide que no se apague DEBIN. ¿Para qué apagar lo que anda?", agregó.