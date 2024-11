Los mercados festejan el triunfo de Donald Trump: suben los bonos argentinos y baja el riesgo país

El dólar blue cotiza sin cambios a $1.135 para la venta y $1.105 para la compra. Mientras que las acciones en el mercado local se encuentran paralizadas por el feriado bancario a razón del Día del Bancario. Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) anunció que no habrá actividad de liquidación hasta este jueves. Por lo tanto, recién en 24 horas se conocerá el impacto de las elecciones de Estados Unidos en la bolsa local.

Además, se registró un fuerte aumento en los precios de Bitcoin y Ethereum. Bitcoin (BTC) alcanzó nuevos máximos históricos (ATH) al superar su pico anterior de U$S 73.750 establecido en marzo de este año. Si bien retrocedió a U$S 73.559.51, en la madrugada la criptomoneda alcanzó los U$S 75.358,70 y marcó un nuevo récord.