Las medidas de Javier Milei y Toto Caputo: pan para hoy

El debut de la intervención oficial sobre los tipos de cambio paralelos generó este lunes el efecto ampliamente esperado : los dólares paralelos se hundieron, pero el costo de mediano plazo de la nueva política antiliberal de Javier Milei –el venteo de las pocas reservas disponibles y la virtual renuncia del Banco Central a seguir acumulándolas– se expresó en una corriente vendedora de títulos de la deuda pública y en el correspondiente incremento del riesgo país . Aunque trascendió que el BCRA aún no pasó masivamente a los hechos , las reservas de la autoridad monetaria cayeron en la rueda 102 millones de dólares.

Luis Toto Caputo no dejó pasar la chance de sacar chapa en redes sociales, demostrando que no entendió lo que enseña la Scaloneta: eso sólo se hace cuando termina el partido y este no ha hecho más que comenzar.