FMI: tras el manotazo de ahogado de Toto Caputo, los mercados quedaron en calma chicha

En un manotazo de ahogado para evitar otra corrida, Toto Caputo reveló que el monto que se someterá a la aprobación del Fondo Monetario Internacional ( FMI ) será de u$s 20 mil millones de dólares. Los mercados , en ebullición durante las últimas ruedas, quedaron en una calma chicha que presagia tormentas ante la falta de definiciones sobre la política cambiaria.

"No van a tener ninguna afectación específica y van a usarse para sanear el balance del Banco Central", sostuvo durante la conferencia de prensa habitual.

El Banco Central volvió a vender divisas

Por novena jornada consecutiva el BCRA, a cargo de Santiago Bausili, tuvo que desprenderse este jueves de u$s 84 millones y en poco más de una semana ya perdió u$s 1.445 millones.

En este marco, las reservas brutas internacionales cayeron a u$s26.222 millones, el nivel más bajo desde fines de enero de 2024.

Mientras que el dólar blue cayó $10 y cerró a $1.300 para la venta y a $1.280 para la compra; el dólar MEP se ubicó en $1.293,83 y el dólar CCL finalizó a $1.299,25, consolidando una baja del 0,3% en relación con la jornada anterior.

En el Banco Nación, el billete cerró a $1.091,75 y se mantuvo muy similar a la ronda del miércoles. Por lo que la brecha sigue en el 22%.

En la bolsa de valores, las acciones y los bonos argentinos, tanto en Buenos Aires como en Nueva York, volvieron a caer, confirmando la volatilidad de las últimas semanas.

La Bolsa porteña retrocedió 1,1%, ubicándose en los 2.412.081,50 puntos y las acciones argentinas que cotizan en Wall Street bajaron igual porcentual: 1,1%.

Con un mercado de acciones mixto, hubo subas de hasta un 3,7% y bajas de más del 2%.

Las ADRs argentinas que cotizan en Nueva York también operaron en un contexto de incertidumbre y registraron bajas generalizadas de hasta 4%, con algunas excepciones, y una suba fuerte de Bioceres de un 10,5%.

Precisiones de la vocera del FMI

El anuncio de Caputo derivó en una corrección de la vocera del FMI, Julie Kozack, quien afirmó que las conversaciones con el gobierno de Javier Milei sobre el nuevo acuerdo "están muy avanzadas", pero recordó que la decisión final sobre el monto del préstamo será del Board de la entidad crediticia.

"Lo que puedo decir es que las conversaciones se centran en un programa de financiamiento considerable", definió Kozack este jueves y precisó que el desembolso será "escalonado a lo largo de la vigencia del programa" y que el monto de cada instancia dependerá de las conversaciones.

A diferencia de Caputo que afirmó que el préstamo era sin exigir ajuste, la vocera del FMI dijo que "existe un reconocimiento compartido sobre la necesidad de seguir adoptando un conjunto coherente de políticas fiscales, monetarias y cambiarias; a la vez que se impulsan y profundizan las reformas que impulsen el crecimiento".

La vocera del organismo no confirmó tampoco si el monto mencionado por Caputo es adicional a los vencimientos de entre u$s 12.000 y u$s 14.500 millones que Argentina debe al FMI en los próximos cuatro años.

El cruce Milei-CFK

Luego de que Caputo precisara el monto del préstamo que negocia con el FMI, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner salió a criticar a la administración libertaria en un nuevo posteo en la redes sociales de la saga “Che, Milei”, en el que calificó al ministro como “el gran patinador serial de dólares ajenos".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/1905278335027913066&partner=&hide_thread=false SIN DÓLARES NO HAY PARAÍSO CFK a Toto Caputo tras el anuncio del préstamo del FMI: "Sos el gran patinador serial de dólares ajenos" pic.twitter.com/jnWR6Nd9KD — LETRA P (@Letra_P) March 27, 2025

Milei cruzó a CFK a raíz de sus críticas por pedirle más plata al FMI y la cuestionó por el préstamo del Bicentenario.

“Tradicionalmente el político argentino piensa ‘con la deuda del Banco Central haga un supositorio’, ‘agarre los billetitos, enróllelos y úselo de supositorio’, eso es la tradicional política argentina, eso fue lo que hizo CFK”, recordó el Presidente en declaraciones a radio El Observador.

"'Che, Cristina' está nerviosa porque Casación le revocó el recurso y ya sabe que va a ir presa", planteó Milei y consideró que por esto CFK decidió salir a "quemar naves".