El modelo de Toto Caputo se muerde la cola

El modelo económico no puede ocultar más el estancamiento. La inflación de julio fue del 4%, cuando tan sólo días atrás el ministro de Economía, Toto Caputo , vendía una cifra con un 3 adelante a importantes sectores del poder económico.

La fase 2 de emisión cero atraviesa una dinámica de venta de divisas en el mercado oficial. No hay financiamiento a la vista y el titular de la cartera de Hacienda le reza a su medida salvavidas: el blanqueo de capitales .

Aunque en el Gobierno aseguran que no es una medida de “interés recaudatorio”, es clave también el ingreso de pesos vía adelanto de Bienes Personales. Pese a que Caputo calcula que la recaudación fiscal de estos meses estará a flote por el capítulo fiscal de la ley Bases, la recesión no cesa y se profundiza. Argentina tiene un sistema en el que el 60,5% de los tributos recae sobre los bienes y servicios, las áreas en shock por la depresión económica.

Ajuste y recortes de Toto Caputo

En lugar de resolver las tensiones estructurales, el ciclo de ajustes y recortes parece estar extendiendo la recesión, prolongando la permanencia del cepo cambiario y ahondando la incertidumbre. La idea de que el modelo económico de Caputo se está mordiendo la cola cobra fuerza: cada recorte adicional que intenta equilibrar las cuentas públicas termina profundizando los problemas.

El Gobierno se conformó con enderezar las cuentas públicas y apostó a sumar los pasivos remunerados del Banco Central de lleno al Tesoro, exigiendo doble esfuerzo para pagar los plazos fijos en pesos.

Mientras, la economía sigue presionada. El dato de consumo que muestra la consultora Scentia expone que en julio la caída de la actividad fue del 19,9%. En abril había registrado su mayor descenso: 13,4%. El Índice de Producción Industrial (IPI) manufacturero se mantuvo en abril, cayó 0,3% en mayo y se desplomó 1,6% en junio. Son algunos ejemplos.

Pero pese a que el equipo económico entiende que hay espacio para mayores recortes, el riesgo país no cae y no hay, hasta ahora, posibilidad de alcanzar un programa financiero que no sea dependiente del cepo cambiario, ya que el Banco Central sigue pagando con reservas.

El dólar y el blanqueo

En el caso de los dólares, los últimos informes de los equipos de economistas de Eco Go, Equilibra y 1816 coinciden en un punto: tanto el blanqueo como el Repo con los bancos para el pago de los bonistas hasta 2026 y los créditos mínimos que puedan llegar en este momento son puentes hasta la verdadera financiación, la que, según los planes de Caputo y compañía, llevarían a la fase 3 de competencia de monedas y de solvencia de divisas.

“Como analizaremos en detalle, el año terminaría con reservas en rojo por u$s9.500 millones, con vencimientos de deuda por u$s4.500 millones a comienzos de 2025. La principal apuesta para honrar ese pago sería la recaudación de la multa -pagadera en dólares- del blanqueo y un Repo con bonos soberanos en garantía o un préstamo contra el oro del BCRA”, calculó Equilibra.

Hasta llegar a diciembre hay un largo trecho. Hasta el 30 de septiembre tienen quienes apuntan a regularizar activos para la primera etapa del blanqueo. Los cálculos más optimistas apuntan al supuesto de u$s40.000 millones con una recaudación de u$s1.900 millones. El impacto más directo se dará a partir de los depósitos bancarios que se constituyan en las llamadas “cuentas especiales”, los cuales aportarían a las reservas brutas vía encajes.

Arcas sangrantes del BCRA

Este viernes, el titular del Palacio de Hacienda renueva la oportunidad de sumar a las empresas y grandes contribuyentes. Sería ya la tercera vez que invita (con insistencia) a sectores del poder económico a sumar sus dólares a las arcas sangrantes del BCRA. Será en la Bolsa de Cereales de Rosario, epicentro clave de la liquidación del rubro madre para los dólares que mueven la economía argentina.

El 15 de septiembre, el Gobierno tiene otra oportunidad de dar señales con la presentación del Presupuesto 2025, para el que el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, define los topes de gasto para los ministerios. Habrá que esperar a ver cuán austeras serán las partidas en un año electoral.