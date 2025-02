Efecto Donald Trump: los riesgos para el futuro de Vaca Muerta

El analista también concuerdan en que "Trump no tiene una empresa estatal a la que ordenar perforar más".

Víctor Bronstein , director del Centro de Estudios de Energía, Política y Sociedad , planteó que “Vaca Muerta no se verá muy afectada" y argumentó: "Es muy difícil que el precio del barril baje mucho más que el nivel actual, con el Brent entre los 75 y 80 dólares”.

"Tal vez, la agresiva política de Trump para que Europa compre más GNL estadounidense pueda afectar las exportaciones argentinas, aunque el desarrollo de la infraestructura necesaria y de los mercados para estas exportaciones van a superar el mandato de Trump, que no puede reelegir”, evaluó al responder una consulta de Letra P .

A través del consorcio Southern Energy que integran PAE, Pampa Energía, YPF, Harbour Energy y Golar LNG, Argentina tiene en marcha una inversión de casi u$s3.000 millones en 10 años para comenzar en 2027 a producir y exportar 2,45 millones de toneladas anuales de GNL.

ypf-refineria-la-plata-horacio-marin.jpg YPF, una de las empresas a las que puede complicar Donald Trump

Trump le agrega incertidumbre a este desarrollo, dado que Argentina tiene en Vaca Muerta la segunda reserva mundial de gas no convencional.

Ahora las empresas, con el ceo de YPF Horacio Marín a la cabeza, están buscando en el mundo contratos para exportar este GNL.

Marín realizó una gira por Japón, China, Corea del Sur y Turquía y la enmarcó en el proyecto “Argentina LNG”. Estados Unidos, que es el primer productor mundial de hidrocarburos, compite por estos mercados.

Donald Trump no tiene su YPF

Bronstein marcó el límite de lo que propone el "amigo" de Javier Milei. “Estados Unidos no tiene una empresa petrolera estatal a la que Trump pueda ordenar aumentar la producción. El sector privado lo va a hacer si le dan los números y ahora esto no queda claro”, detalló.

En este sentido, el especialista indicó que el presidente de Exxon ya avisó que "no iba a entrar en la consigna de Trump" y marcó el problema: "La rentabilidad de las inversiones es un factor limitante para el crecimiento de la producción”.

Consultado por Letra P, el vicepresidente del Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”, Gerardo Rabinovich explicó que, en el corto plazo, Trump provocó "una presión alcista de precios en el mercado internacional por las amenazas de aplicación de impuestos al comercio con fines políticos e incertidumbre en los socios principales”.

milei vaca muerta.jpg Javier Milei en la planta de YPF en Vaca Muerta Presidencia

“Las políticas de Trump tienden a mantener e incluso aumentar la producción de petróleo y gas en los Estados Unidos, que es el primer productor mundial de hidrocarburos. Ello puede implicar ganancias rápidas para los operadores actuales de Vaca Muerta, pero es una amenaza para proyectos de largo plazo y las exportaciones”, advirtió.

“En el mediano y largo plazo los mercados tendrán una sobreoferta y si a esto se le suman los compromisos de reducción de emisiones, es muy probable que la tendencia a la baja de precios sea más rápida de lo previsto”, evaluó.

"Amistad" que no redituará en inversiones

Otro consultor analista del sector hidrocarburífero respondió a este portal que las políticas de Trump para el sector energético son "un cambio relevante y no alcanzo a advertir beneficios para Argentina, aunque es prematuro".

"En Estados Unidos no creo que haya potencial para subir mucho la producción, especialmente cuando Trump dice que quiere que baje el precio del petróleo. Es contradictorio. Y las empresas productoras en EE.UU. y Canadá son privadas, así que Trump podrá decir que perforen, pero si no creen que sea buen negocio, no van a perforar", planteó.

El consultor señaló que "las amistades políticas no son determinantes en inversiones petroleras. Trump libera todas las aprobaciones de proyectos de LNG suspendidos por Joe Biden y expresa que quiere ser el proveedor de Europa y de todo el mundo asiático. Lo hace al querer retomar el control del Canal de Panamá".