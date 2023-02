Economía PROYECTO LITIO Ambiente vs. desarrollo, la falsa tensión que esconde una oportunidad La explotación del litio genera una paradoja: cuestionado por su desempeño ambiental, es necesario para el reto ambiental más grande de todos los tiempos.

Este concepto fue retomado en una serie de declaraciones internacionales, como la Cumbre de Río en 1992, la Cumbre de Johannesburgo en 2002 y Rio+20 y se plasma finalmente en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 2015. Ahora bien, que haya consenso desde lo conceptual no implica que su implementación efectiva sea sencilla. Evaluar la habilitación de una industria, por ejemplo, implica considerar el empleo que generará, pero también posibles impactos sobre la atmósfera o los recursos hídricos. La tensión está justamente en buscar equilibrios entre las distintas variables implicadas.

Cuando se habla de desarrollo de un país, el impacto social y ambiental también tiene, en definitiva, un impacto económico. Si en el marco de ejecución de una obra de infraestructura no se consideran los efectos que puede tener sobre un sitio sensible, como un humedal, se está omitiendo considerar el costo que implica que ese espacio no preste más un servicio ecosistémico, como el de control de inundaciones. La pérdida de ese servicio terminará impactando de forma desigual a aquellos que estén en peores condiciones. Hay una relación directa y desigual: la vulnerabilidad que se busca reducir se profundiza por otra vía. Un claro ejemplo es cómo y a quiénes afecta el cambio climático. Lo social es ambiental: episodio 1.