Derechos humanos: las dos vidas de Nora Cortiñas

Nora jamás supo nada más de Gustavo. No sabe en qué centro clandestino estuvo, no tiene indicios de cuánto tiempo permaneció encerrado ni cómo lo podrían haber asesinado los genocidas de la última dictadura cívico militar. “Todos los días los paso mal en algún punto, porque todos los días me levanto con la esperanza de que la búsqueda, esta vez, dé resultado. Y lamentablemente en algún punto no me consuelo”, le dijo a esta cronista en una entrevista que le concedió hace casi una década.