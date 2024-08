Crimen en Córdoba: la historia de los Albareda-Montoya, una familia atravesada por la violencia política

El último día que Fernando vio a su mamá fue el jueves pasado, por la tarde, cuando la llevó al médico. La esperó un rato en la puerta del consultorio y tuvo que irse a cumplir otras obligaciones familiares. Al día siguiente la llamó varias veces por teléfono, pero no hubo respuesta. El viernes por la tarde pasó por la puerta de la casa de Susana y algo le provocó un mal presagio. “Las persianas bajas, imposible que mi mamá no las hubiera levantado”, relató el hombre en diálogo con diversos medios de comunicación. Pidió a una vecina que le dejara subir al techo para observar si encontraba algo más extraño. Entonces sus presentimientos se confirmaron: su mamá yacía en el piso del patio.

“Llamé al 911 y se me vinieron todos los miedos que ella tenía y yo no escuché. Mucha impotencia”, reveló en declaraciones a los medios. Además de confirmar que Susana estaba muerta, fuerzas policiales y autoridades médicas hallaron la amenaza pintada en rojo en una de las paredes que llevan al dormitorio de la mujer. Según contó Fernando, su mamá “sabía que le escuchaban el teléfono, sabía que la perseguían. Yo le decía que no iba a pasar nada, que ya había pasado mucho tiempo”.