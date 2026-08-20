Cumbre federal en La Plata: Axel Kicillof siembra en terreno fértil y suma aliados para 2027

Una actividad organizada por el intendente de La Plata, Julio Alak , y el exintendente Julio Pereyra , reunió en el PJ bonaerense a dirigentes de media docena de provincias. El encuentro lo abrió Axel Kicillof con una definición: aseguró tener “una enorme vocación de amplitud”.

Más allá de los paneles de exposición, el encuentro derivó en varias reuniones políticas, que se producen en el marco de construcción federal del bonaerense, y de los movimientos del peronismo en su conjunto para sumar adhesiones en la pelea con Javier Milei. Sobre todo, en línea con el objetivo que se trazó luego de la cumbre con Sergio Massa, Máximo Kirchner y gobernadores para evitar la eliminación de las PASO .

Este miércoles en La Plata, no todo fue armonía. Hicieron ruido presencias y ausencias, en particular la de la senadora jujeña Carolina Moises , invitada y luego desinvitada, además de la presencia del vicegobernador de Salta , Antonio Marocco, a horas de que el gobernador Gustavo Sáenz no descartara competir en la interna del peronismo.

El gobernador abrió a las 9 de la mañana el seminario denominado “Peronismo por peronistas”, en el que luego expusieron dirigentes de todo el país, en siete paneles. Allí dijo que quiere escuchar “con una enorme vocación de amplitud”. Recordó su campaña a la gobernación en 2019 y dejó entrever que el triunfo no se construye en acuerdos de cúpulas ni armados electorales.

Aseguró que en sus recorridas por las provincias de Córdoba , Corrientes , Tierra del Fuego y Chaco observó y se encontró nuevamente con que “la unidad se va forjando de abajo para arriba”. “Debería no ser una alquimia, ni una decisión de cúpula, sino el resultado de un proceso de lucha que viene de los sectores que son víctimas de las políticas de la derecha, de las políticas de saqueo”, dijo para luego instar a la construcción de una alternativa política.

Cerca de Kicillof destacaron que quedaron impactados con lo sucedido el día anterior en Chaco, donde logró reunir a 40 intendentes, algo que, afirman, no sucedía en esa provincia hace años. Un ministro del gabinete analizó que “ahora hay que construir muros afuera”, y afirmó que hay un gran interés en el interior de sumarse a armar.

Otro dirigente de la mesa chica del gobernador que estuvo presente afirmó que “hay una necesidad muy grande, enorme, de que se los escuche y que se mire al interior”, y fue más allá al asegurar que no solo en el peronismo sino también en dirigentes radicales que van “de gobernadores para abajo”.

Reuniones y presencias

Antes de que comiencen los paneles los dirigentes que llegaron desde el interior a la ciudad de La Plata estuvieron reunidos con Alak, Pereyra y Magario en las oficinas del quinto piso de la sede del PJ. Las reuniones siguieron en el Senado bonaerense, a pocos metros. Hasta allí fue la vicegobernadora con su par de Salta. También se usó el receso del almuerzo para avanzar con variados encuentros.

Cerca de Marocco explicaron ante la consulta de este medio la presencia del salteño: "la idea de su participación es, básicamente, aportar al debate sobre qué modelo de Estado debe ofrecer el peronismo. La discusión de candidaturas, entiende Marocco, deberá darse más adelante. Primero hay que discutir el proyecto de país". Esa fue la línea que siguió en el cierre del seminario que compartió con Alak, Magario y Juan Manuel Abal Medina, aunque aplaudió tanto cuando el intendente de La Plata, como el exjefe de gabinete, manifestaron su apoyo a la candidatura presidencial de Kicillof.

Si bien la figura más rutilante fue el vicegobernador de Salta, una provincia donde el gobernador Saenz viene acompañando muchas de las políticas de Milei, hubo otros dirigentes, como Enry Vallejos, intendente de Reconquista, Santa Fe, su par de La Quiaca, Jujuy, Dante Velázquez, el exsenador provincial de Corrientes, Martín Barrionuevo, el secretario de Ambiente de La Rioja, Santiago Azulay, el diputado provincial de Neuquén, Darío Martínez, la exministra de Salud de Chaco, Carolina Centeno y el diputado nacional por Neuquén, Pablo Todero, entre otros.

El ruido lo generó el anuncio de la presencia de Moises y la posterior desinvitación al encuentro. Desde su entorno manifestaron que había sido “bajada” y apuntaron al dogmatismo del kirchnerismo, evitando cuestionar al gobernador. En La Plata no hubo respuestas al respecto.

Cerca de Kicillof aseguraron que no hubo ningún tipo de directiva del gobernador en ese sentido y especulaban con que fue una decisión de los organizadores, Alak y Pereyra, cuando vieron que la presencia de la senadora podía generar ruido interno.



El miércoles, cuando en la antesala de la cumbre platense el nombre de Moises figuraba entre los invitados, una persona allegada a la gobernación dijo con tono pícaro que "a Moises la amnistiaron después de ley de tierras". Es que así como votó en contra del último proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada impulsado por el Gobierno, diferenciándose de los otros dos senadores jujeños (Ezequiel Atauche y Vilma Bedia) que votaron a favor, Moises acompañó artículos y normativas clave del gobierno de Milei como el RIGI y el presupuesto 2026.

Clamor presidencial

Durante la jornada fueron varios los dirigentes presentes que clamaron por la candidatura presidencial de Kicillof. El diputado neuquino Darío Martínez afirmó ante Letra P que “el futuro es un cuadro como Axel” y que es el candidato peronista con más votos; “porqué vamos a andar inventado otro cosa”, lanzó.

Al exponer en su panel también manifestó su apoyo al gobernador el exsenador de Corrientes, Martín Barrionuevo: “Nosotros hoy estamos construyendo una alternativa real para la Argentina con un candidato a presidente, que seguramente va a ser nuestro presidente, Axel Kicillof, que está construyendo un liderazgo”.

“No solo venimos a construir un modelo de gobierno, venimos fundamentalmente hoy a aportar a la idea de una construcción de un proyecto político nacional que sea conducido y liderado por el próximo presidente de la Argentina, Axel Kicillof”.