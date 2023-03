Cerruti: "El Presidente es kirchnerista"

"El Presidente es kirchnerista, sería como dejarse atrás a sí mismo". La conferencia de prensa de la portavoz de la Casa Rosada, Gabriela Cerruti, tomó ribetes metafísicos cuando tuvo que dar una respuesta sobre la polémica que se montó alrededor de un off the record atribuido a Alberto Fernández. Según el sitio El Destape, el mandatario se preparaba para, en caso de ganarle en una primaria a un candidato referenciado en Cristina Fernández de Kirchner, terminar con 20 años de kirchnerismo.

Completó la respuesta Cerruti : “Es uno de los fundadores del kirchnerismo, junto a Néstor Kirchner. La enorme mayoría del gabinete es kirchnerista”, afirmó, antes de escusarse de seguir hablando de supuestas charlas privadas. "Tuvimos un episodio reciente de un off y no hablé", añadió, en referencia al episodio con Eduardo de Pedro. El ministro del Interior dejó trascender su malestar por haber quedado fuera de una reunión de Luis Inácio Lula da Silva con organismos de Derechos Humanos. Como recordó Letra P, no fue el primer escándalo que azotó al Frente de Todos por declaraciones fuera de micrófono, con los antecedentes de las renuncias de Matías Kulfas y Juan Pablo Biondi.

No fue el único momento de la conferencia que alimenta el prólogo de la reaparición de CFK de este viernes en Río Negro, después de conocer los fundamentos del fallo que la condenó en la causa Vialidad. “El Presidente no le responde a un ministro de una provincia”, esquivó la pregunta sobre las más recientes críticas de Andrés Larroque, funcionario bonaerense y uno de los organizadores del operativo clamor del acto del sábado en Avellaneda. ¿Qué había dicho el secretario de La Cámpora? Que en una futura elección, Fernández no cosecha el 5% de los votos y que estaba llevando al peronismo a una derrota.

https://twitter.com/CasaRosada/status/1633907130427162652 EN VIVO | Conferencia de prensa de la portavoz de la Presidencia, @gabicerru (@Portavoz_Ar). https://t.co/lbg9AddFFt — Casa Rosada (@CasaRosada) March 9, 2023 Cerruti también volvió a repetir la postura del Gobierno ante la condena a la vice. Sin decir la palabra "proscripción", que enarbola el kirchnerismo, la portavoz afirmó que la sentencia a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos busca “sacarla de la escena política”. "El Presidente sigue sosteniendo la inocencia de la vicepresidenta y cree que uno de nuestros temas centrales tiene que ser defender su inocencia", informó la vocera. Y apuntó que Fernández , "en más de una oportunidad", opinó que "esta causa no tiene ni pies ni cabeza". Eso está claramente expuesto en los fundamentos de la causa, donde en varias oportunidades queda claro que no hay ninguna prueba para que este allí la vicepresidenta, sino que el tribunal dice 'ante la duda', y no hay pruebas concreta de lo que allí se sostiene", completó.

