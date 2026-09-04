Armando Cavalieri renueva su mandato en Comercio con respaldo de más de 16.200 afiliados

El secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio de la Capital Federal (SEC), Armando Cavalieri, renovó su mandato al frente de la organización tras el triunfo de la Lista Azul, que encabezó junto a Carlos Pérez. Más de 16.200 afiliados participaron de la elección que definió la continuidad de la conducción oficialista.

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Con el resultado, la lista mantendrá el liderazgo del sindicato porteño y la conducción de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS). El oficialismo destacó la participación de los trabajadores mercantiles como una señal de respaldo a la actual conducción en un escenario de tensión para el movimiento sindical.

“La gran participación de nuestros afiliados es una clara demostración de la consolidación y unidad del Sindicato de Comercio”, afirmó Cavalieri. El dirigente sostuvo que las políticas del Gobierno nacional presentan “grandes desafíos para el mundo laboral” y señaló que la fortaleza de la organización será clave para defender salarios, derechos y conquistas laborales.

La disputa judicial antes de la elección en Comercio El proceso electoral estuvo precedido por una controversia judicial sobre la participación de la Lista Celeste-Verde. Según informó el sindicato, la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo revocó su oficialización luego de que peritajes caligráficos detectaran irregularidades en 1.238 firmas presentadas para cumplir con los requisitos de la convocatoria.

La resolución dejó a la Lista Azul como fórmula habilitada para competir y dio paso a una jornada en la que, de acuerdo con los datos difundidos por el gremio, concurrieron a las urnas más de 16.200 afiliados.