Trabajadores de un centro de salud de Pehuajó denuncian "persecución política" del intendente Zurro

“Una cosa es que te digan 'tenés 30 días para cambiar o arreglar' estas situaciones que encontraron, pero no pasó eso, decidieron dar de baja la prestación sin darnos la posibilidad de corregir las fallas”, afirmó. “Entre las irregularidades que señalaron hay cuestiones mínimas, como que la zona de Maternidad no tiene oxígeno, cuando nosotros tenemos oxígeno central en todo el edificio. También indicaron que el consultorio de urología no tiene baño, pero los baños no están dentro de los consultorios, están en las salas de espera, los pasillos y otros lugares”, indicó.

Según relataron los trabajadores de la institución, temen por su futuro y el de sus familias ante el posible cierre del centro médico y se convocaron en la jornada de ayer frente al municipio. En tanto, se encuentran juntando adhesiones a un petitorio para evitar que la clínica deje de ser prestadora de IOMA.