Sebastián Pareja, el armador estoico en Buenos Aires más allá del resultado electoral del domingo

Se le atribuye al estoico la virtud de ser flexible ante la contingencia que no controla, para mantenerse firme en su propósito. A Sebastián Pareja, el armador todoterreno de la LLA en Buenos Aires, la derrota del 7-S no lo esquivó pero tampoco le impidió que lograra consolidar su figura y su tropa de cara a las elecciones del domingo y, claro, en la Legislatura bonaerense a partir de diciembre.

En efecto, aunque la victoria peronista lo puso en el centro de la escena, el “kingmaker” político-electoral y mano derecha de Karina Milei no se convirtió en fusible como pretendía una parte del ecosistema de poder que habita la Casa Rosada.

Con la lapicera en la mano Pareja fue, junto al expatriado Carlos Kikuchi, el armador del mileísmo entre 2021 y 2023, lo que le permitió a la fuerza del presidente Javier Milei conseguir una buena representación en la Legislatura bonaerense, aunque aquella aventura duró poco producto de las peleas de representatividad, reacomodamientos internos y viejas rencillas.

Desde aquel momento a esta parte, Pareja continuó con la construcción territorial, abriéndole los brazos a representantes de distintas fuerzas, sobre todo en el conurbano bonaerense. Fichó a experonistas, vecinalistas y dirigentes sueltos, además de ser uno de los artífices de la integración del PRO a LLA. Tuvo la lapicera para armar las listas en todas las secciones electorales y en cada Concejo Deliberante. En suma, se hizo de una tropa que le responde, aunque también cosechó enemigos.

Tropa propia para ser ojos y oídos de Karina Milei En ese escenario, el presidente de La Libertad Avanza en Buenos Aires metió cuatro apellidos en la lista del oficialismo para las elecciones de este domingo, incluso uno más que los que logró abrochar el PRO tras ser absorvido por el oficialismo, empresa ejecutada por el mismísimo Pareja que, a partir del 10 de diciembre, será ojos y oídos de Karina Milei en el Congreso.

De los lugares considerados entrables, Pareja obtuvo los cuatro que pidió. Él mismo quedó en el tercer puesto tras la salida de José Luis Espert por el narcoescándalo; Alejandro Carrancio, ocupa el quinto; Miriam Niveyro, en el sexto, y Andrea Vera, el 14, un lugar muy expectante. Figura clave en el Congreso que viene Además de la palabra de “El Jefe”, fue el propio Presidente quien lo sostuvo ante la embestida de Las Fuerzas del Cielo, el sector de los libertarios que responde a Santiago Caputo, muy crítico del armado territorial construido por Pareja. En el espacio libertario no faltan quienes aseguran que Pareja podría transformarse en una figura importante en el Congreso a partir del 10 de diciembre, para ordenar una bancada que sufrió una seguidilla de derrotas, con desmembramientos incluidas.

