El peronismo le dio el sí a Pullaro: asumirá la subsecretaría Anticorrupción

El presidente del Partido Justicialista, Ricardo Olivera , reveló que la condición para aceptar que le transmitió al gobernador Pullaro y al presidente de la UCR, Felipe Michlig , que fueron los que arrimaron el ofrecimiento, es "que sea sin condicionamientos, que no haya ningún veto a la persona" propuesta.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FHernanFunes%2Fstatus%2F1727825669189513709&partner=&hide_thread=false Santa Fe: Pullaro y Michlig ofrecieron la Subsecretaría Anticorrupción al PJ a través de Ricardo Olivera, diputado y presidente del partido. “Se comprometió a garantizar por decreto el acceso directo a decretos, expedientes y todas las licitaciones en marcha”, aseguran. — Hernán Funes (@HernanFunes) November 23, 2023

Ahora el peronismo deberá consensuar ese nombre. Por lo pronto Olivera hizo un primer recorte: "Tiene que ser alguien que sepa lo que es el Estado, que conozca lo que es una licitación, un concurso de precios, etc. Desde el punto de vista político no nos podemos negar a algo que va a aportar a la institucionalidad. Esto no nos tiene que sorprender y consideramos que es razonable".