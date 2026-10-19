Javier Milei abre la cumbre del Oil&Gas en Neuquén y le muestra al mundo el corazón de su modelo

Neuquén será la sede de la cumbre más importante de la industria hidrocarburífera el país. La Argentina Oil & Gas (AOG) Patagonia 2026 se desarrollará del 19 al 22 de octubre en el espacio DUAM de la capital provincial. Javier Milei y Rolando Figueroa abrirán el encuentro del que también participará el embajador de Estados Unidos , Peter Lamelas .

La expo es organizada por el Instituto Argentino del Petróleo y del Ga s (IAPG) y está orientada al empresariado y profesionales del sector. En esta edición se prevé la participación de 400 marcas expositoras y una concurrencia de más de 17.000 visitantes.

El predio donde se montará la AOG está ubicado a pocos metros del aeropuerto Presidente Perón . La superficie de exposición abarca unos 17.000 metros cuadrados. El municipio de la ciudad confirmó que la ocupación hotelera está completa, con una demanda de alojamiento que comenzó hace más de seis meses. Ante la falta de disponibilidad se hicieron hecho derivaciones a localidades vecinas.

El acto inaugural se desarrollará en el salón Tromen , a partir de las 16. El Presidente será recibido en el aeropuerto por el gobernador. Juntos se trasladarán hasta el espacio DUAM. El primer orador de la jornada será el presidente del IAPG, Ernesto López Anadón . Le seguirá el mandatario provincial y por último hablará Milei. Se espera que lo acompañen los referentes locales de La Libertad Avanza , encabezados por la senadora Nadia Márquez .

El Presidente estará pocas horas en la provincia, y luego viajará a España . Es la segunda vez que aterriza en Neuquén. Tuvo un paso fugaz en agosto de 2024 cuando recorrió el yacimiento Loma Campana que tiene YPF en Añelo , el corazón de Vaca Muerta .

El martes 20 está confirmada la presencia de Lamelas en la exposición, que dedicará buena parte de su visita a recorrer los stands de la empresas norteamericanas. El embajador fue eje de una controversia en la provincia cuando cuestionó el acuerdo entre CALF y el gigante asiático Huawei. El conflicto desescaló luego de una reunión que mantuvo con autoridades de la cooperativa eléctrica en el Palacio Bosch.

Los CEOs en la AOG Patagonia 2026

Una de las actividades más convocantes será el ciclo de conferencias de los CEOs. Los máximos referentes de las empresas energéticas del país analizarán la actualidad del sector, las perspectivas de la industria y los desafíos de los proyectos que se desarrollan en la cuenca neuquina y otras regiones del país.

Las jornadas comenzarán el lunes 19 y se extenderán hasta el jueves 22 en el espacio DUAM de la ciudad de Neuquén.

Está previsto que expongan Ana Simonato de Chevron Argentina, Sergio Mengoni de Total Energies, Marcos Bulgheroni de Pan American Energy (PAE), Horacio Marín de YPF, Héctor Gutiérrez de Halliburton Argentina, Ricardo Markous de Tecpetrol, Ricardo Hösel de Oldelval y Alejo Calcagno de Techint E&C, entre otros.

La AOG estará abierta los cuatro días desde las 13 a las 20. La entrada es libre y gratuita, previa acreditación.