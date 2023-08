“El horno no está para bollos. Yo no estoy en contra de esta amplia libertad que se vive en la República Argentina, pero no vaya a ser cosa que volvamos a tener otro contingente de Madres de Plaza de Mayo reclamando por sus hijos”, dice ese día Carlos Menem .

Paula Abal Medina vuelve de la plaza y no puede creer que la frase venga de un presidente peronista. No le extraña, pero le duele. No se olvida de que dos años antes Menem firmó los indultos a los jefes de las Juntas militares. Tiene 17 años, es presidenta del Centro de Estudiantes del Lengüitas, un histórico colegio de la Ciudad de Buenos Aires, y es peronista desde la cuna. O tal vez antes. Decir sus apellidos, tanto materno como paterno, es hablar del ADN de la dirigencia del Partido Justicialista y de la historia argentina. Su papá, Juan Manuel Abal Medina, un dirigente histórico del peronismo. Su mamá, Nilda Garré, primera mujer en ejercer el cargo de ministra de Defensa primero y de Seguridad después, durante el kirchnerismo. Su tío, uno de los fundadores de Montoneros. Su medio hermano, Juan Manuel Abal Medina, ex jefe de gabinete de Cristina Fernández de Kirchner y exsenador.