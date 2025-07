Morón: la guerra Martín Sabbatella vs. Ghi rompe la paz armada para confeccionar las listas de Fuerza Patria

La norma no escrita dice que los intendentes serán los encargados de cerrar las listas en sus distritos, pero que deben abrir espacios y sentarse con el resto de los sectores que conforman Fuerza Patria , el sello del peronismo. Tienen tiempo para presentar las listas ante los apoderados partidarios hasta el jueves 17. Si no logran alcanzar consenso, intervendrán figuras provinciales.

La pelea fue escalando y llevó a una ruptura total que llegó incluso a fuertes cambios en el gabinete, con Ghi desplazando a funcionarios que respondían directamente a Sabbatella. El último movimiento se produjo el jueves pasado, cuando corrió al secretario de Salud y todo su equipo, quienes respondían al exintendente. Las fuentes consultadas en ambos bandos aseguran que la pelea no es tanto por los nombres que van a ir en la nómina sino el enfrentamiento de fondo entre ambos.

Sabbatella y Ghi.jfif

Cerca del titular de Nuevo Encuentro marcan que la conducción política del distrito es de Sabbatella y que eso podrá cambiar solo a través de una competencia interna que en esta elección no pudo darse debido al acuerdo al que llegaron las cúpulas de cada sector. “Para conducir él, tiene que haber una elección y tiene que ganar. Tendrá la posibilidad en 2027, si le da”, dice una fuente de Nuevo Encuentro.

Primer contacto y la posible intervención de Gabriel Katopodis

Al cierre de esta nota, se daba el primer contacto entre Ghi y Sabbatella, quienes están sin diálogo desde el mes de octubre del año pasado. Según supo Letra P, el jefe comunal contestó a un mensaje del líder de Nuevo Encuentro en el que le reiteraba el pedido de un encuentro para discutir la lista junto con el Frente Renovador que en el distrito lidera el ministro de Transporte, Martín Marinucci.

marinucci Martín Marinucci, ministro de Transporte bonaerense.

El dirigente tiene un vínculo estrecho con Ghi, el massismo forma parte del gabinete municipal manejando áreas claves y ocupa la presidencia del Concejo Deliberante. También tiene diálogo con Sabbatella. "El Frente Renovador es parte del gobierno municipal", destaca una figura que responde a Massa y está al tanto de las discusiones internas. En el sector creen que hay que respetar el lugar del intendente y en ese marco conformar la lista integrando a todos los sectores.

El diálogo fue breve y quedaron en que se pondrían en contacto dos personas de la segunda línea de ambos. Fuentes vinculadas al intendente aseguraron a este medio que tiene “toda la predisposición para acordar la lista” y resaltaron que, “como se acordó”, el intendente es el que tiene la responsabilidad de que todos los sectores estén integrados en las listas. “Es su tarea construir la mejor propuesta”, aseguró la fuente.

En la trinchera de Sabbatella también creen que no deberían haber mayores inconvenientes con las listas. “Siempre hicimos listas equitativas”, dijo a Letra P un dirigente de ese espacio, aunque aclaró que ese sector pretende que la cabeza de lista sea de Nuevo Encuentro. “Puede ser Martín”, afirmó.

Si no logran ponerse de acuerdo, se especula con la intervención del ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis, de buena relación con los tres sectores en ese distrito. El funcionario representa a Kicillof en la mesa conformada por seis figuras donde se están definiendo las listas.

Otros casos

El de Morón no es el único caso que muestra dificultades. Hay otros municipios donde la apertura de la listas está difícil. En Moreno, la intendenta, Mariel Fernández, difícilmente abra lugares para el MDF que en ese distrito conduce el ministro de Trabajo, Walter Correa. En José C. Paz ya empezó a haber ruido: el dirigente local Rodrigo Barrios amenaza con ir con lista propia si el intendente Mario Ishii no abre la propia. También se aguardan las resoluciones en distritos conflictivos, donde la interna caló hondo, como Avellaneda, Quilmes y Lanús. En el interior también hay rispideces.