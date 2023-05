#1M DÍA DEL TRABAJO Más, pero peor: el empleo durante la gestión de Alberto Fernández La caída de 2020 se revirtió en 2021. Desde entonces, creció el trabajo, pero bajó en calidad: la mitad de los nuevos puestos fueron trabajo asalariado no registrado y monotributo.

Las cifras oficiales de desocupación no revelaron en absoluto la crudeza de la realidad. Ante un escenario donde se conjugaban el cierre total o parcial de actividades económicas, medidas que restringían la circulación de personas, temor y autoaislamiento, en gran medida quienes perdieron su empleo no buscaron activamente otra ocupación. Ante las estadísticas, estas personas quedaron clasificadas como población económicamente inactiva y su existencia no se reflejó en la tasa de desocupación, que creció -sólo- al 13% cuando habría sido cerca del 30% si se las hubiese considerado desocupadas.