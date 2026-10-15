Lejos de la interna: La Liga de Intendentes hará su propio acto por el 17-O
La Liga de Intendentes peronistas que integran diez intendentes y dos intendentas tendrá su propio acto para conmemorar el Día de la Lealtad Peronista, este sábado 17 de octubre. El encuentro será en Moreno y tendrá como anfitriona a la intendenta de ese distrito, Mariel Fernández.
No obstante, en línea con la postura que vienen teniendo de esquivar la interna entre Axel Kicillof y Cristina Fernández de Kirchner no se descarta que algunos de sus miembros puedan participar de los otros actos que están previstos.
Aún falta definirse algunos detalles de cómo serán los movimientos. Al cierre de esta nota el grupo intendentista se reunía en el local del espacio Reconquista que lidera la jefa comunal de Moreno, ubicado a metros del Congreso en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tras la reunión estarán participando de la Marcha Federal Universitaria.
La Liga de intendentes a Moreno
El sector definió que tendrá su propio encuentro este 17 de octubre. El acto que reunirá a los 12 integrantes de la Liga será el sábado a las 19 horas en el PJ de Moreno. Este jueves, en la previa de la marcha, aún estaban definiendo los detalles.
También estaba sujeto a definición si alguno de ellos participaría de las otras actividades: Kicillof convocó desde el PJ bonaerense a un acto a las 11 de la mañana en La Matanza, y el kirchnerismo movilizará a San José 1111 por la tarde. Como contó Letra P, Máximo Kirchner viajará a Chaco y la CGT tendrá movida propia el viernes. Varios de los líderes sindicales dirán presente también el sábado en González Catán.
La Liga de intendentes la integran, además de Fernández, Federico Otermín (Lomas de Zamora), Federico Achával (Pilar), Federico Susbielles (Bahía Blanca), Esteban Sanzio (Baradero), Marisa Fassi (Cañuelas), Juan Pablo García (Dolores), Gastón Granados (Ezeiza), Juan de Jesús (La Costa), Gustavo Menéndez (Merlo), Hernán Arranz (Monte Hermoso) y Nicolás Mantegazza (San Vicente).