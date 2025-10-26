Las mejores fotos de las elecciones legislativas 2025

Más de 36 millones de personas votan en todo el país para renovar el Congreso. Las postales de una jornada electoral con buen clima en casi toda la Argentina.
La Dirección Nacional Electoral estimó que el tiempo promedio de voto con la Boleta Única de Papel es de menos de tres minutos para quienes votan únicamente una categoría.
Hasta el mediodía había votado el 23% del padrón, tres puntos menos que en 2021.
El presidente Javier Milei votó en Almagro acompañado de Karina Milei.
Hasta las 11, había votado el 17% del padrón electoral.
Soledad Quereilhac y Axel Kicillof caminaron desde la Gobernación hasta la escuela en la que votó el mandatario provincial.
La Boleta Única de Papel debutó por primera vez en todo el país.
Votó Maximiliano Pullaro: "La gente hablará y el Gobierno va a tener que registrar lo que digan las urnas".
Votó Máximo Kirchner: "A nadie le cae bien que el presidente de otro país diga cómo se debe votar en el nuestro".
La Dirección Nacional Electoral estimó que el tiempo promedio de voto con la Boleta Única de Papel es de menos de cuatro minutos para quienes votan dos categorías.
Votó Máximo Kirchner: "No podemos ser colonia de otro país".
Para votar con la Boleta Única de Papel se cuenta con un biombo de cartón detrás del cual marcar y doblar la boleta.
Axel Kicillof realizó la fila en su mesa y votó en La Plata.
Con el voto de 36 millones de personas se renovarán la mitad de los nombres de la Cámara de Diputados (127 bancas) y un tercio del Senado (24 escaños).
Votó Passalacqua y pidió al electorado "que se jueguen en el proyecto del futuro de Misiones"
Las mesas electorales se abrieron a las 8 y se cerrarán a las 18 para contar los votos.
Soledad Quereilhac y Axel Kicillof en La Plata antes de votar.
Los resultados se publicarán a partir de las 21 en www.resultados.elecciones.gob.ar o por la aplicación "Elecciones Argentinas 2025".
Votó Kicillof: "Es una elección crítica en medio de una situación compleja".
Con la Boleta Única de Papel, solo el presidente de mesa debe firmar la boleta.
Votó Nacho Torres: “Chubut está aprendiendo a escribir su propio destino”
Por primera vez a nivel nacional, quienes fiscalicen controlarán los votos emitidos con Boleta Única de Papel.
Votó Alberto Weretilneck: “El mensaje de hoy es encontrar el acuerdo que el país no tiene”
En el nuevo Congreso, los gobernadores no peronistas serán los árbitros, con un nuevo bloque que se llamará Provincias Unidas, liderado por Santa Cruz, Jujuy, Chubut, Corrientes y Santa Fe.
“Con alegría y esperanza”, Rolando Figueroa votó en Neuquén.
Con el nuevo Congreso si algún día quiere llegar a una mayoría y sancionar una ley, Milei deberá llamar a los gobernadores de todas las fuerzas. No tiene otra opción.
Una multitud acompañó a Javier Milei a emitir su voto en Almagro.
Santiago del Estero, Catamarca, Mendoza y La Rioja no desdoblaron elecciones y votan autoridades provinciales también este domingo.
Axel Kicillof realizó la fila en su escuela de La Plata entre mates y selfies.
En esta elección, Javier Milei plebiscita su gobierno y el peronismo intenta consolidar su resurgimiento.
El país vota la nueva conformación del Congreso de cara a las reformas laboral y tributaria que impulsará Javier Milei.
El pueblo argentino elige quiénes lo representarán en el Congreso de los próximos dos años.