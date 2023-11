Fortalecido por el contundente triunfo en la elección general, Axel Kicillof iniciará un intenso raid de campaña de dos semanas hasta la veda electoral para pedir el voto para Sergio Massa en el ballotage . Si el tigrense llega a la Casa Rosada, Buenos Aires terminará por consolidarse como la loKomotora que empujó el triunfo nacional de Unión por la Patria (UP). Encabezará una serie de “Encuentros por la Patria” centrada en el interior de la provincia, encabezará recorridas por el conurbano y buscará puntualmente el voto radical que rechaza el Pacto de Acassuso entre el expresidente Mauricio Macri y el candidato de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei .

Los municipios elegidos son lugares donde UP obtuvo buenos resultados en la elección general. El comando de campaña del gobernador cree que igualmente pueden crecer allí. En Bahía Blanca y Olavarría, el peronismo le arrebató el gobierno a Juntos por el Cambio y en Junín, si bien el intendente PRO Pablo Petrecca retuvo la intendencia a fuerza de corte de boleta, Massa se impuso a Patricia Bullrich por cinco puntos.

Que se doble

La búsqueda de votos en aquellos distritos donde al peronismo le fue bien el 22 de octubre incluye un apartado clave: pescar en la pecera del radicalismo descontento con el acuerdo Macri - Milei que hizo implosionar a Juntos por el Cambio. La búsqueda será, justamente, en aquellos territorios gobernados por boinas blancas. En la gobernación tomaron nota de los caudillos que le esquivan al acuerdo mileimacrista de la superestructura, con quienes además el gobernador mantiene un excelente vínculo desde el inicio mismo de su gestión.

Combinará los “Encuentros por la Patria” con recorridas similares a las que realizó durante la campaña por su reelección, inaugurando obras y haciendo eventos junto a jefes y jefas comunales y dirigentes “sin tierra” en aquellos distritos gobernados por la oposición.

En la reunión de los equipos de campaña que se realizó el martes en el búnker porteño de UP también se coordinaron actividades junto a Massa. Como publicó Letra P, el hincha de Tigre tiene en agenda visitar Florencio Varela, Lanús, José C. Paz, Morón, Esteban Echeverría y La Matanza. Además, se acordó que el discurso de campaña se centrará en Milei y sus propuestas y no en Macri.