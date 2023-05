La militancia que reventó la plaza para ver a CFK se fue con las manos vacías

“Una más y no jodemos más, una más y no jodemos más”. Bajo un lluvia intensa, la militancia kirchnerista que se movilizó este jueves a la Plaza de Mayo volvió a pedirle a Cristina Fernández de Kirchner que declinara su decisión de no competir en las elecciones presidenciales. Todas y todos fueron al acto con la ilusión de escuchar aquello que la vicepresidenta rechaza. Después del discurso, los miles de militantes tuvieron que irse a sus casas con las manos vacías.