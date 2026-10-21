Javier Milei y "la gente no llega a fin mes": empatía, solo en campaña

Si bien en el Congreso La Libertad Avanza admite el endeudamiento familiar como una problemática, al punto de abrir su debate parlamentario, para Javier Milei no lo es . El Presidente no sólo lo ha negado en privado, según revelaron varios de sus interlocutores, sino que hasta en público pasó de relativizar el tema a calificarlo de "una pelotudez".

“La idea de que la gente no llega a fin de mes es una pelotudez que impulsó el kirchnerismo. La frase suena linda y es una tontería del tamaño de una casa. Si se quedan sin plata verdaderamente el 20, ¿cómo viven diez días sin comer ni beber?”, se preguntó este lunes Milei en la Argentina Oil & Gas Expo 2026, en Neuquén.

Luego, cuando la polémica por el razonamiento presidencial había ganado las redes, el mandatario intentó diseccionar el "coontraargumento". "Si van a usar el argumento del uso de la tarjeta, más allá de que demuestra que no son dignos de crédito por ignorantes, sugiero que se pregunten ¿qué ocurre al mes siguiente? Y así repetir el ejercicio hasta que entiendan la lógica intertemporal del crédito", escribió el Jefe de Estado.

Más de un año antes, Milei también había negado el problema con una frase todavía más polémica , siguiendo la misma lógica. "Si fuera cierta (la idea de que la gente no llega a fin de mes) ustedes tendrían que caminar por la calle y tendría que estar llena de cadáveres”, sostuvo ante un auditorio libertario en la presentación de los "Voceros de la Libertad" de la Fundación Faro. Enseguida también calificó el pensamiento como "una pelotudez".

DESMONTANDO OPERETAS A los periodistas que están tan ardidos por mi contrargumento a la frase de "la gente no llega a fin de mes; se quedan sin plata al día 20" entiendo que se sientan mal por haber repetido como loros una frase sin sentido. Ahora bien, en lugar de caer en todo…

En España, este miércoles, la prensa local le preguntó a Milei por su lógica sobre los diez días "sin comer ni beber". "Yo no dije que no hubiera pobreza en Argentina", afirmó ante una consulta, antes de definir que "la gente no llega a fin de mes" como "un eslogan barato".

Milei: “Ahora vienen a decir ‘no se llega a fin de mes’, si fuera cierto tendrían que caminar por la calle y tendría que estar llena de cadáveres”. @LautaroMaislin pic.twitter.com/seal3NHQVy

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Cuando las dificultades sí existían para Javier Milei

No siempre fue así en el universo Milei. En septiembre de 2024, en una entrevista en LN+, el Presidente defendió la gestión de Sandra Pettovello en Capital Humano y, por primera y única vez, se mostró empático con el drama del endeudamiento familiar. "Dimos asistencia a la clase media pagando la mitad de las cuotas de las familias con problemas”, se jactó.

Por aquella época, focus groups que manejaban en la Casa Rosada reflejaban la falta de empatía del Gobierno, y de Milei en particular, como un obstáculo para justificar el ajuste del modelo libertario.

Pasaron varios meses y a fines de mayo del año pasado, cuando La Libertad Avanza había dado el batacazo en las elecciones porteñas con Manuel Adorni, en Neura le plantearon específicamente que hay gente a la que no le alcanza "el sueldo para llegar a fin de mes”, a lo que Milei no lo negó, pero respondió con evasivas, apelando a números de la evolución macro, que los salarios le están ganando a la inflación desde abril de 2024 y la caída en la pobreza.

Con mora no hay paraíso

En octubre, en otra entrevista, esta vez en Radio Mitre, le preguntaron si entendía y le preocupaba que a mucha gente le costara llegar a fin de mes: “Pero claramente", replicó. Además, admitió que el 31% de pobreza es “un número enorme” y “aberrante”, pero lo contrapuso a la herencia recibida. Igual concedió: “No estoy diciendo que estamos en el paraíso, claramente no”.

Días mas tarde, por primera vez introdujo el tema en un discurso oficial. "Hay muchos que pasan horas y horas recitando y achacándole a nuestra gestión que la gente no llega a fin de mes, cuando nosotros sacamos a 12 millones de argentinos de la pobreza", reprochó en una actividad en Mar del Plata. Acá comienza a aparecer como rival discursivo en este tema el periodismo. "Todos los argentinos hemos hecho un esfuerzo enorme. Nosotros, desde el Poder Ejecutivo, también, porque nuestros sueldos están frisados por mi decisión desde diciembre de 2023", se puso de ejemplo.

[AHORA] Feinmann le pidió a Milei que le "hable a la gente" porque "falta el dinero en el bolsillo", y el Presidente lo cruzó: "Emitiendo no se arregla, ¿cómo quiere que lo arregle? Vamos, dígame".



@A24COM https://t.co/Uc3ubtPfS8 pic.twitter.com/bcOq0HFejX — ElCanciller.com (@elcancillercom) October 15, 2025

El 15 de octubre, dos semanas antes de las elecciones nacionales, en A24, Eduardo Feinmann le dijo a Milei que “el 80% de la gente no llega a fin de mes y está endeudada”. Otra vez, en campaña, el Presidente no lo desmintió: "¿Yo dije que estamos viviendo en Suiza?”, se preguntó retóricamente antes de reclamarle que la emisión monetaria no podía ser la solución.

En 2026 y llegó la negación total. En abril de este año, presentó el tema como una generalización periodística falsa. Intentó rebatir la afirmación de que "el 80% de la gente no llega a fin de mes” sosteniendo que la "la gente consume" porque el consumo está, según él, en máximos históricos.

Causa y efecto

Cuando el endeudamiento familiar empezó a crecer en los medios, en mayo, en una charla en Neura Milei explicó cuál era para él la problemática: "Tenías laburo, te endeudaste, vino el shock, se te fue la tasa a las nubes. En el rollover te mataron”. "La mora es el efecto, pero no la causa”, concluyó.

En septiembre, en The Economic Club de Nueva York, ante inversores, Milei avisó: "Van a escuchar a periodistas partidizados y a gente de Argentina decirles que la economía no crece, que hay desempleo y que hay mora entre los deudores privados".

En ese mismo discurso, el Presidente no sólo relativizó el endeudamiento, al afirmar que es parte del sistema crediticio, sino que dio por terminado el problema. "La mora financiera con la que todo el sistema político argentino se volvió loco en el último mes creció solamente porque antes el crédito no existía y ya se está normalizando por mecanismo de mercado, es decir, los privados ya empezaron a refinanciarla sin regulaciones estatales", afirmó.

Eso fue dos meses atrás, antes de que LLA admitiera debatir en el recinto de la Cámara de Diputados el drama del endeudamiento, a pesar de que, según los cálculos presidenciales, ya debería estar resuelto.