Francisco es el papa de todos

De aquel primer saludo desde el balcón central de la Basílica Vaticana, me permito recordar un fragmento adicional de quien hasta entonces había sido el cardenal Jorge Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires. Me refiero a las palabras con las que definió ese nuevo comienzo: “Un camino de fraternidad, de amor y de confianza”. Lo dijo el propio papa: “El desafío de nuestro siglo es la fraternidad”. Ni más ni menos que una invitación a todas las personas de buena voluntad, tanto cristianos como no cristianos, tanto creyentes como no creyentes, a caminar juntos en la realización de este proyecto.