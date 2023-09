ELECCIONES 2023 | CANDIDATAS Florencia Guerra: "Nuestro mensaje es no votar a la derecha" Es directora del Observatorio de Derecho Ciudadano de Tucumán y va segunda en la lista de Libres del Sur para Diputados. Pobreza, inseguridad y falta de paridad, lo más urgente en la provincia.

-¿Qué proyectos llevaría al Congreso?

-Planteamos un proceso de reindustrialización de Tucumán, no sólo desde parámetros impositivos, sino que incluya a trabajadores de la economía popular, que se los pueda capacitar y poner a la provincia en el lugar en el que estuvo históricamente. Teníamos una fábrica cada 3 kilómetros y luego de la crisis de 2001 quedaron muy pocas. Queremos encarar un proceso de industrialización donde haya beneficios para las empresas que se instalen acá, que tomen mano de obra local y que puedan incorporar en el trabajo formal a beneficiarios de programas sociales.

-¿Qué otros temas trabajan?

-También buscamos impulsar una ley de Emergencia Alimentaria y una ley de Reparación Histórica para el norte tucumano por el cierre de ingenios. No sentimos un futuro promisorio sin una decisión política de abordar las necesidades de la gente con una perspectiva de inclusión. Desde Libres del Sur ofrecemos una representación genuina de los tucumanos en el Congreso que plasme la labor que hemos llevado a cada barrio.

-¿Cómo analiza el resultado de las PASO nacionales?

-Lo entiendo como un fenómeno comunicacional. El electorado de Milei no votó un proyecto político, sino que votó lo que su equipo logró ubicar como algo distinto a la clase política. Canalizó el enojo y la frustración que tiene la gente, que es justificado. Ha adoptado una estrategia que le surtió efecto y se plasmó en los resultados. Es parte del hartazgo que tiene la sociedad con políticos alejados de las necesidades cotidianas, que no visitan un barrio y no salen de la oficina.

-¿Qué herramientas tiene la política para reacomodarse antes de las generales de octubre?

-El panorama es incierto para todos. Milei no va a bajar en los porcentajes que ya obtuvo. Manifestándose como lo nuevo y distinto es muy difícil que merme el caudal de votos. Todo indica que va a subir un buen porcentaje. Todo el arco político tiene el enorme desafío de poder llegar al menos a un ballotage.

-¿Entre quiénes?

-Hoy podría darse entre Massa y Milei por las internas de Juntos por el Cambio. La gente está cansada de esas disputas y egoísmos electorales. Necesitan fidelizar el voto. También creo que va a haber un rearmado de toda la oposición después de las elecciones, más allá del resultado.

-¿Cuál es la postura de Libres del Sur?

-Teníamos un candidato a presidente, Jesús Escobar, que en la provincia superó el piso pero no lo alcanzó a nivel nacional. Nuestro mensaje es no votar a la derecha. Dentro del espectro de candidatos que queda pedimos que el electorado elija con claridad, con conciencia. qué modelo los representa mejor. Nuestra postura es en contra del neoliberalismo y de gobiernos de derecha.

-¿Dónde se ubica la lucha de mujeres y diversidad?

-Para seguir conquistando derechos tiene que haber una decisión política. Hemos avanzado mucho, pero se necesitan mujeres en lugares de representatividad que entiendan y luchen por la causa. Teníamos poca representación de mujeres en la legislatura, sólo 9 mujeres de 49 legisladores. Después de noviembre tendremos 11, pero no todas promueven y luchan por la causa. Es muy importante no sólo que las mujeres nos involucremos sino que los espacios politicos den lugar a nuevas generaciones, a mujeres que luchan, creen y sienten la causa feminista. El correlato de mujeres en lugares de representatividad es la conquista de derechos.