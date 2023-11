Susbielles arma el gabinete y mueve fichas para ordenar el peronismo en Bahía Blanca

Primero designó en Obras Públicas a Gustavo Trankels, ex intendente de Torquinst que venía trabajando como representante de Vialidad nacional en el distrito. A Trankels se sumó otro apellido muy conocido en Bahía Blanca: Luis Calderaro, que será Jefe de Gabinete. Abogado, actual funcionario del Ministerio de Educación de Nación, Calderaro es un hombre con trayectoria en la ciudad a pesar de no ser bahiense de nacimiento. Fue concejal, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Salesiana de Bahía Blanca y acompañó al ex vicegobernador Gabriel Mariotto durante sus años al frente del Senado bonaerense.