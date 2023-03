En distritos clave, la CGT hace su propio juego por la tinta en la lapicera

Cayuqueo apuntó hacia el municipio matancero: “Queremos ser parte de la discusión política y no ser aplaudidores de turno. Queremos aportar”, manifestó a Letra P, al tiempo que no descartó que el Frente Político Sindical “Primero La Matanza”, que presentaron meses atrás, bajo el paraguas del sello partidario cegetista nacional, pueda moldear una propuesta propia para las PASO, de no tener eco de Espinoza: “Lo estamos hablando. No descartamos utilizar esa herramienta”, desafió el titular de la CGT La Matanza.

https://twitter.com/SecCgt/status/1638308166935904257 La Lista UNIDAD número 53 ( por las delegaciones regionales normalizadas hal día de hoy) azul y blanca fue la que eligieron los congresales y asumieron en el día de ayer. Se contó con la presencia en el acto político del Compañero Gobernador Axel Kiciloff . pic.twitter.com/IkpRHJWziz — SEC DE INTERIOR CGT RA (@SecCgt) March 21, 2023

Distinto es el panorama en la capital bonaerense. Tras 15 años de una CGT dividida, esta semana se formalizó la normalización y unidad de la Regional La Plata con un triunvirato conductor integrado por Héctor Nieves (UPCN), Julio Castro (Obras Sanitarias) y Antonio Di Tomasso (UOM).

“Los compañeros priorizaron la unidad del movimiento obrero, más allá de las diferencias entre cada uno”, sostuvo el triunviro Julio Castro a Letra P, poco después del acto de normalización del que participó Axel Kicillof. Fue toda una señal de apoyo a la gestión bonaerense: “Si el gobernador decide ir por la reelección, nosotros lo vamos a respaldar”, enfatizó Castro. Otro de los participantes de la actividad cegetista fue el ministro de Justicia provincial, Julio Alak, que viene acelerando las recorridas territoriales por el distrito platense que supo comandar. Al respecto –con una interna del FdT platense aún sin resolver- el triunviro dejó para “próximos plenarios” la inclinación local de la regional.

En Bahía Blanca también fue reciente la normalización cegetista, con otro triunvirato: Miguel Aolita (Comercio), Carlos Boer (Uocra) y Roberto Arcángel (Camioneros). Aquí, las estrategias electorales asoman repartidas entre distintas líneas locales del FdT. Por un lado, voces de la arena política bahiense describen a Letra P que Arcángel estaría buscando revancha de las elecciones previas donde –infructuosamente- sondeó un lugar para Camioneros en la boleta fretetodista. Para esto, estaría reflotando negociaciones con el ala que orbita en torno al titular del Consorcio del Puerto Bahía Blanca, Federico Susbiellles.

https://twitter.com/BahiaCgt/status/1629189680657838080 Con orgullo queremos anunciar que ayer llegamos a un acuerdo entre mas de 80 sindicatos para avanzar en una conducción unificada.

Luego de mas de 10 años, el 14 de marzo la CGT Delegación Regional Bahía Blanca estará normalizada y unificada.#CGTBAHIA #CGTUNIDA#CGTenComunidad pic.twitter.com/2KcJcAgDUP — CGTBahia (@BahiaCgt) February 24, 2023

Pero en el ambiente gremial, diversas voces consultadas coinciden en la persistencia de tensiones con Susbielles, razón por la que algunas expresiones gremiales de peso se estarían orientando hacia quien es, por el momento, el único precandidato lanzado del FdT, el dirigente sindical de AFIP, Sebastián Más, el cual ya tiene el apoyo público de uno de los triunviros, Aolita, mientras que hay quienes también anotan Boer en esa sintonía.

En Mar del Plata las cosas están más alineadas tras una figura: Fernanda Raverta. En su esquema local con vistas a la intendencia, la actual titular de la ANSES incluyó desde el inicio a la cúpula cegetista regional, incluso con lugares en el Concejo Deliberante, como el caso del extitular de la central obrera en la ciudad balnearia, Miguel Guglielmotti (Bancarios). Post normalización, la regional está en manos de José Luís Rocha (UOM), siguiendo la misma orientación, dentro del armado de Raverta en el que confluyen con otras expresiones sindicales, como las regionales de la CTA.