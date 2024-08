ELA, sobre la denuncia contra Alberto Fernández: "Creemos en la palabra de la mujer en situación de violencia"

3 Muchas personas (desde el Estado y también en la ciudadanía) vienen poniendo en duda la especificidad de esta violencia que afecta a las mujeres, especialmente en las relaciones de pareja. Casos como estos demuestran que la violencia de género existe, es grave y muy extendida. Una de cada dos mujeres que están o han estado en pareja vivió algún hecho de violencia de género a lo largo de su vida (Encuesta Nacional de Prevalencia de Violencia de Género, MMGyD & Iniciativa Spotlight, 2022).

4 Que dirigentes políticos como Alberto Fernández hayan impostado compromiso con los derechos de las mujeres y hayan hecho un uso político de un movimiento que no les pertenece, no quita relevancia y trascendencia al movimiento feminista y nuestras reivindicaciones. No invalida el trabajo que muchas personas hicieron antes, durante y después de su mandato, con o sin identificación político partidaria.

5 No aceptamos la doble vara en ningún caso, tampoco del Gobierno Nacional que reacciona con sobreactuada indignación. Mientras impostan preocupación y recomiendan a las víctimas llamar a la línea 144, la realidad es que:

- se eliminó el organismo encargado de prevenir y atender a las mujeres atravesadas por la violencia y 19 políticas públicas están siendo desmanteladas.

- en lo que va del año se ejecutó un 28% menos de presupuesto de la Línea 144, en comparación con el 1er semestre de 2023. En junio de 2024, despidieron al 38% de las personas que trabajaban en la línea 144, que recibe llamados con pedidos de asistencia en situaciones terribles de manera cotidiana. Quedaron turnos con solo dos trabajadoras atendiendo.

- la línea 144 recibió 10 mil comunicaciones consultando por el Programa Acompañar, que era una ayuda económica para mujeres que la necesitan para poder salir de un vínculo violento. Se ejecutó 82% menos del presupuesto de este programa comparando con el primer semestre de 2023. En el primer trimestre del 2023, lo habían recibido 34.023 personas mientras que en el 1er trimestre de 2024 sólo 434 lo recibieron. Es decir, un 98.63% menos.

- Si se elimina la Subsecretaría y se desmantelan todas las políticas públicas, ¿qué pueden ofrecerle a las personas que llaman a la 144 para acompañarlas realmente?

- En nuestra investigación, encontramos que, al no contar con información certera sobre la continuidad de estas políticas, las áreas de género locales deciden dejar de ofrecer algunos programas para no generar falsas expectativas. La consecuencia es clara: dificultad de sostener el acompañamiento → regreso de la víctima con el agresor.

6 Desde ELA, realizamos una presentación judicial contra el Poder Ejecutivo por el incumplimiento de leyes y tratados internacionales en materia de violencia de género por la incertidumbre generada ante el desmantelamiento de la Subsecretaría de Prevención de Violencias y el despido del 85% de sus trabajadores. Todavía esperamos la respuesta de la justicia: bit.ly/GacetillaADC-ELAyotras

7 Frente a quienes, ante esta situación, celebran el cierre del ex Ministerio de las Mujeres o afirman que el feminismo no sirve para nada: ninguna política pública, por su mera existencia, resuelve de un momento para otro la problemática social que viene a atender. Eso de ninguna manera significa que esas políticas sean innecesarias o ineficaces. La violencia de género es cultural, histórica, muy compleja de resolver. Es importante salir de los falsos debates y de las simplificaciones. Es una problemática real que necesita un abordaje serio y no oportunista. La reflexión debería ser al revés: ¿no son estas políticas públicas más necesarias que nunca?